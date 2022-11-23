80 اتحاداً دولياً تشارك في بطولة العالم للترايثلون «أبوظبي 2022»

أبوظبي (الاتحاد)



تتأهب كوكبة من ألمع نجوم الترايثلون العالميين للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للترايثلون «أبوظبي 2022» التي تقام برعاية «ضمان»، وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون في جزيرة ياس، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وتشهد النهائيات مشاركة أكثر من 80 اتحاداً دولياً في الحدث المرموق، ومنافسات قوية على مدار 3 أيام مليئة بالأجواء الحماسية، ضمن فئات عدة، تشمل سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات، بالإضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.

وتشهد النهائيات مشاركة كبيرة من محبي وعشاق رياضة الترايثلون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ما يدل على الزخم القوي لهذه الرياضة وشعبيتها المتزايدة، مع انطلاق النهائيات في أبوظبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وخالد الفهيم، رئيس اتحاد الترايثلون، وستيوارت ليذربي، رئيس الشؤون التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان».

وخلال المؤتمر الصحفي، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب بالمشاركين في النهائيات المرتقبة بمختلف أدوراهم، وتسرنا استضافة هذا الحدث المرموق الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي للترايثلون على منحنا فرصة استضافة هذا الحدث العالمي، وثقتهم في إمكانياتنا للخروج بحدث مميز ومبهر».

وأضاف: «إن استضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم تؤكد مكانة العاصمة وجهةً رائدة لاستضافة مختلف الأحداث الرياضة العالمية، متمنياً التوفيق والحظ السعيد لجميع المشاركين».



شهد المؤتمر الصحفي حضور عدد من أبرز لاعبي الترايثلون المشاركين في البطولة، ومنهم النيوزيلندي هايدن وايلد، المصنف الأول عالمياً، وجيتزي بلات، البطل البارالمبي، وشارون بيون، إضافة إلى هناء النابلسي، لاعبة المنتخب الإماراتي.

وتعد نهائيات بطولة العالم للترايثلون، أهم الأحداث الرياضية في التقويم السنوي لرياضة الترايثلون في العالم، حيث تجتمع نخبة من رياضيي الصف الأول للمنافسة ضمن فئة سباقات النخبة للرجال والنساء على حد سواء. كما يستضيف الحدث أفضل عشرة رياضيين في العالم في كلا الفئتين، إلى جانب مشاركة مجموعة من الأبطال الأولمبيين والعالميين ومن دول الكومنولث وأوروبا، ضمن أجواء رياضية وحماسية غير مسبوقة.

وتستقبل أبوظبي جميع الرياضيين العالميين الذين اعتلوا منصة التتويج الأولمبية لفئة الرجال في أولمبياد طوكيو، وهم النرويجي كريستيان بلومينفيلت، الفائز بالميدالية الذهبية، والبريطاني أليكس لي، الفائز بالميدالية الفضية من بريطانيا، والنيوزيلندي هايدن وايلد، الفائز بالميدالية البرونزية. ويتربع وايلد ولي في التصنيف الأول والثاني عالمياً على التوالي، ويحرصان على خوض غمار المنافسة، وحصد لقب نهائيات بطولة العالم للتراياثلون بأبوظبي.

أما على صعيد السيدات المشاركات في نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، فتتصدر المشهد البرمودية فلورا دافي الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021، وستخوض منافسة شرسة ضد المصنفة الأولى عالمياً البريطانية جورجيا تايلور براون، علماً بأن دافي حصلت على الميدالية الذهبية في أبوظبي العام الماضي، وهي تتطلع إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيدها المتميز من الألقاب العالمية وذهبية ألعاب الكومنولث.

وعلى صعيد أبطال الألعاب البارالمبية، فيبرز اسم الرياضي الهولندي جيتزي بلات الذي لم يتعرض لأي هزيمة في بطولات الترايثلون العالمية منذ عام 2016، وتنضم إليه الأميركية أليسا سيلي ومواطنتها كيندال جريتش، الفائزة بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية الصيفية والشتوية، ما يضفي مزيداً من الأجواء الحماسية على هذا الحدث الرياضي، وتشارك لورين ستيدمان التي فازت بلقب الألعاب البارالمبية أربع مرات، في نهائيات أبوظبي، وهي اسم لامع في سباقات السباحة والباراترايثلون. ومن المقرر أن تشارك الإسبانية سوزانا رودريجيز جاسيو، الفائزة بالبطولة العالمية أربع مرات في ألعاب الباراترايثلون، والحائزة الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية في ألعاب الباراترايثلون.

وتنطلق منافسات الفعالية اليوم ببطولة العالم لفئة النخبة بارا، وبطولة العالم للترايثلون للفئة العمرية في سباق سوبر سبرينت، ويقام سباق تحت 23 سنة يوم غد الجمعة ويشهد يوم السبت تتويج الأبطال الفائزين في سباق التتابع المختلط «بارا ترايثلون» المفتوح، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات والذي يضم (سباق المسافات القياسية، والدراجات المائية).

ويبدأ سباق النخبة للسيدات، الساعة 1 ظهراً يوم غد في جزيرة ياس، بينما ينطلق سباق الرجال الساعة 3 عصراً يوم السبت الموافق 26 نوفمبر.

ومن المتوقع أيضاً مشاركة المئات من الرياضيين ضمن السباقات المجتمعية والشبابية هذا الأسبوع، الحدث الأمثل للأطفال والناشئين، والذي ينطلق من الساعة 4 مساء غد، وتبدأ السباقات المجتمعية للفئات العمرية من الساعة 10 صباحاً يوم السبت. إلى جانب عدد من الرياضيين المشاركين في فئة سباق النخبة، والسباقات المجتمعية، وممثلين من منتخب الترايثلون.



محطة مثالية

قالت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، عضو اللجنة الأولمبية الدولية: «يشهد الحدث ترقباً كبيراً، ويستقطب أعداداً هائلةً من الراغبين بالمشاركة ضمن فئاته المتنوعة والتي تشمل النخبة والفئة العمرية وبارا ترايثلون، ستكون أبوظبي المحطة المثالية لختام الموسم، نحن متحمسون لتتويج العديد من الأبطال هنا في جزيرة ياس، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الترايثلون، وشركة ضمان على مساعدتنا ودعمنا في تنظيم حدث بهذا الحجم الكبير».

تجربة رائعة



قال خالد الفهيم، رئيس اتحاد الترايثلون: «إن استضافة نهائيات بطولة العالم في أبوظبي، أمر في غاية الأهمية للجميع، فهي فرصة مثالية لرياضيي النخبة للتنافس مع أفضل الأسماء العالمية في الترايثلون، وتجربة رائعة للرياضيين المحليين للمشاركة في حدث عالمي جنباً إلى جنب مع الأبطال العالميين، نأمل بأن يستفيد لاعبونا من هذا الاحتكاك مع الأبطال العالميين، ونتمنى التوفيق للجميع».

نمط صحي

قال ستيوارت ليذربي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»: «يسر شركة ضمان رعاية نهائيات بطولة العالم، ونفخر بالإعلان عن دعم هذه البطولة المميزة التي تعزز من التزاماتنا تجاه تشجيع جميع أفراد المجتمع لتبني نمط حياة صحي ونشط».

2599

يشارك في الحدث أكثر من 2599 رياضياً من أبرز أبطال الترايثلون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي

25000

من المتوقع أن يشهد الحدث الذي يستمر على مدار أربعة أيام، ما يزيد على 25000 مشاهد

أشهر المدن

مع استضافة هذه البطولة، تنضم أبوظبي إلى قائمة أشهر المدن العالمية المستضيفة للحدث العالمي إلى جانب لندن وبودابست وبكين وشيكاغو ولوزان وجولدكوست وإدمنتون.



فئات

يمثل الاتحاد الدولي للترايثلون الهيئة الدولية المنظمة لرياضة الترايثلون الأولمبية والبارالمبية، ولجميع الرياضات المتعددة ذات الصلة في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها الدواثلون، والأكواثلون، وترايثلون الطرق الوعرة، والترايثلون الشتوي.



2000

ظهرت رياضة الترايثلون لأول مرة في الألعاب الأولمبية في سيدني 2000، مع مسابقة الميدالية الثالثة، تتابع الفريق المختلط، الذي أضيف إلى البرنامج في طوكيو 2020، بينما تمت إضافة مسابقة بارا ترايثلون لأول مرة إلى برنامج الألعاب البارالمبية في ريو 2016.