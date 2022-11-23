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الإمارات حاضرة بـ «الصافرة» في كأس العالم

الإمارات حاضرة بـ «الصافرة» في كأس العالم
23 نوفمبر 2022 20:02

 
سلطان آل علي (دبي)


يستعد طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة الدولي محمد عبدالله، والمساعدين محمد الحمادي، وحسن المهري للمشاركة في كأس العالم 2022. 

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وذلك بإدارة مباراة إسبانيا وكوستاريكا ضمن مباريات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان، ليستمر حضور الصافرة الإماراتية في المحافل الدولية.
ويدخل طاقم التحكيم الإماراتي التاريخ، وذلك بكونه أول طاقم إماراتي متكامل يحضر في نسختين متتاليتين من منافسات كأس العالم في 2018 و2022، حيث أدار الطاقم نفسه مباراة فرنسا وبيرو في النسخة السابقة بدور المجموعات. إضافة إلى أنه أحد 3 أطقم تحكيمية متكاملة من الدولة نفسها تشارك في ثاني نسخة على التوالي بعد 2018، إلى جانب طاقم تحكيم المكسيك وفرنسا، وهو يعكس تميز هذه الأطقم، رغم مرور 4-5 سنوات على النسخة الماضية.
ويشارك في النسخة الحالية 10 حكام عرب، منهم 3 حكام ساحة و4 حكام مساعدين و3 حكام بتقنية الفيديو. 

ويتصدر حكام قطر العدد بوجود 4 أسماء، ثم الإمارات ثانياً بـ3 أسماء، فيما يشارك حكام الجزائر والمغرب باثنين لكل دولة، بينما تحضر مصر بحكم وحيد فقط.

الإمارات
محمد عبدالله حسن
كأس العالم 2022
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