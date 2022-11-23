ألمانيا تخسر أمام اليابان في مفاجأة مدوية

الدوحة (رويترز)

تلقت ألمانيا خسارة مفاجئة ومدوية 2-1 أمام اليابان في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم اليوم «الأربعاء».

وتقدمت ألمانيا بهدف إيلكاي جندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ولكن ريتسو دوان أدرك التعادل للمنتخب الآسيوي في الدقيقة 75، قبل أن يحرز تاكوما أسانو هدفاً رائعاً قبل النهاية بسبع دقائق، عندما استقبل تمريرة طويلة، وأطلق تسديدة قوية في سقف مرمى الحارس مانويل نوير.

وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لألمانيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كبرى، بعد الخسارة أمام المكسيك في النسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا 2018، عندما خرجت من الدور الأول، بينما كانت تدافع عن لقبها، وكذلك أمام فرنسا في بطولة أوروبا 2020.