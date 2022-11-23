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جائزة الصين الكبرى لـ «فورمولا-1» تتحدى كورونا!

جائزة الصين الكبرى لـ «فورمولا-1» تتحدى كورونا!
23 نوفمبر 2022 16:50

باريس (أ ف ب)
ذكر منظمو بطولة العالم لسباقات الفورمولا-1 أن جائزة الصين الكبرى لا تزال على روزنامة الموسم المقبل في الوقت الحالي، وذلك بعد أن ادّت جائحة كورونا إلى الغاء النسخ الثلاث الأخيرة من السباق الليلي في شوارع شنغهاي.
وقال متحدّث باسم الفورمولا- 1: «نواصل مراقبة الوضع الصحي لكوفيد في الصين ونواصل الحوار الوثيق مع المروج والسلطات العليا».
وأضاف: «تم إدراج الصين في روزنامة 2023، وحتى نعلن خلاف ذلك، تظل هذه هي الحالة».
وأشار تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن السباق، المقرر اقامته في 16 أبريل، كان على المحك مرة أخرى، بسبب الإجراءات الصارمة تجاه الفيروس في الصين.
وزعمت هيئة الإذاعة البريطانية أن «سياسة صفر حالات كورونا في الصين خلصت الى عدم الاستمرار باستضافة السباق، إذ إنّ النقطة الشائكة الاساسية هي أن العاملين في الفورمولا-1، لن يحصلوا على إعفاءات من بروتوكول الحجر الصحي في حال الإصابة بكوفيد-19».
وفي حال قررت الفورمولا -1 المضي قدمًا بجائزة الصين الكبرى، التي اقيمت للمرة الاخيرة عام 2019، فستكون المرحلة الرابعة من موسم قياسي يضمّ 24 سباقاً.

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