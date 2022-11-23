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المغرب يعزز طموحه بـ«النقطة الثمينة»

المغرب يعزز طموحه بـ«النقطة الثمينة»
23 نوفمبر 2022 16:27

الدوحة (د ب أ)
عزز المنتخب المغربي طموح جماهيره عبر المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.
ووسط دعم جماهيري هائل في استاد البيت بمدينة الخور، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكرواتي في أغلب فترات المباراة، خاصة في الجانب الهجومي، وكاد أن يحسم النقاط الثلاث لصالحه، لكنه لم ينجح في هز الشباك رغم صناعة عدد من الفرص الحقيقية.
ورغم التعادل، جاء الأداء المقنع أمام المنتخب الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم 2018، في المباراة الأولى ليعزز طموح المنتخب المغربي وجماهيره في التأهل من المجموعة السادسة.
ودفع وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس ياسين بونو، وأشرف حكيمي، ورومان سايس، ونايف أكرد، ونصير مزراوي، وعز الدين أوناحي، وسفيان أمرابط، وحكيم زياش، وسليم أملاح، وسفيان بوفال، ويوسف النصيري.
بينما ضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الكرواتي الذي يدربه زلاتكو داليتش كلاً من: الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، وجوزيب يورانوفيتش، وديان لوفرين، وجوسكو جفارديول، وبورنا سوسا، ولوكا مودريتش، ومارسيلو بروزوفيتش، وماتيو كوفاسيتش، ونيكولا فلاسيتش، وأندريج كراماريتش، وإيفان بيريسيتش.

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