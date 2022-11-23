معسكرات الأندية السعودية في الإمارات تحتفل بـ «تاريخية الأخضر»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفلت بعثات الأندية السعودية التي تقيم حالياً معسكرات إعدادية في الإمارات، بإنجاز منتخب السعودية في افتتاح مشواره بكأس العالم 2022، بعدما قدم «الأخضر» مباراة للتاريخ، وحول تأخره أمام الأرجنتين، إلى فوز مستحق وبجدارة 2-1 في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل في الدوحة.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متأخراً بهدف ليونيل ميسي من ضربة جزاء، قبل أن ينتفض «الأخضر» ويقلب التأخر إلى فوز بهدفين سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري في الشوط الثاني.

وتفاعل لاعبو الأندية السعودية التي تعسكر حالياً بالإمارات، بالتزامن مع توقف منافسات الدوري المحلي، مع المباراة التاريخية لـ «الأخضر»، حيث شهدت العاصمة أبوظبي احتفال لاعبي الشباب المتصدر برصيد 22 نقطة، بإنجاز «الأخضر»، بعدما تابعوا المباراة من خلال الشاشات بفندق الإقامة «ميلنيوم الروضة»، والذي حرصت إدارته على الاحتفال بالفوز السعودي مع بعثتي الشباب وضمك.

ونقل الحساب الرسمي لنادي الشباب في «تويتر»، فيديو لاحتفال لاعبي الفريق أمام زميلهم الأرجنتيني إيفر بانيجا، بعدما تكبد منتخب الأخير الخسارة الأولى، وسط أجواء مرحة، في المقابل نشر الحساب الرسمي لضمك الذي يقيم بدوره معسكراً إعدادياً في أبوظبي، الاحتفالات بالفوز التاريخي أمام «التانجو».

وتكرر مشهد احتفالية لاعبي الأندية السعودية، في معسكر اتحاد جدة في دبي، بعدما احتفل «النمور» في الحافلة المقلة للاعبين في الطريق إلى ملعب التدريبات فرحاً بالنتيجة الإيجابية، وذلك على أنغام أهزوجة «الله الله يا منتخبنا إن شاء الله تحقق أملنا».

وسيطرت الاحتفالات بفوز «الأخضر»، على أجواء المواجهة الودية التي جمعت التعاون والاتفاق خلال معسكرهما الحالي بالعين، والتي انتهت بالتعادل 1-1 على استاد خليفة بن زايد في «دار الزين»، ونشر الحساب الرسمي للتعاون فيديو احتفال لاعبي الفريق قبل المباراة بالإنجاز السعودي، فيما نشر حساب الاتفاق فيديو متابعة اللاعبين للمباراة في فندق الإقامة والاحتفال بالنتيجة.

واستهل الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الرائد السعودي، الحصة التدريبية على استاد طحنون بن محمد بالقطارة في العين، بتقديم التهنئة للاعبين بفوز المنتخب السعودي، في مستهل مشواره المونديالي، فيما وثقت عدسة المركز الإعلامي للنادي متابعة اللاعبين للمباراة التاريخية في الساحة الخارجية لفندق الإقامة في «دار الزين»، والاحتفالات الكبيرة بالنتيجة الإيجابية.

ولخص فيديو نشره نادي الاتفاق السعودي خلال معسكره الحالي في دبي، حالة الترقب والقلق التي انتابت اللاعبين أثناء متابعة «الأخضر» ونظيره «التانجو»، قبل أن يوثق مشاهد احتفالية اللاعبين وإدارة الفريق وتبادل التهانئ بالانتصار التاريخي.

ونظم لاعبو الخليج احتفالية خاصة بنتيجة «الأخضر» خلال معسكر الفريق الحالي بالعين سبقت التدريب الأساسي للفريق تأهباً لمواجهة موطنه ضمك في أولى الوديات بالعين،

وتحتضن مدن وملاعب الإمارات المختلفة، في أبوظبي، العين، دبي، الشارقة وغيرها، معسكرات نحو 11 نادياً من «دوري روشن السعودي»، تشمل الشباب، النصر، الاتحاد، ضمك، الاتفاق، الطائي، الفيحاء، الخليج، الفتح، التعاون، والرائد، في انتظار مجموعة أخرى من الأندية الخليجية والعربية والأوروبية.

وتمثل الإمارات خلال «عطلة الشتاء»، مقصداً لمعظم الأندية والمنتخبات العالمية، نظراً لملاءمة الطقس، وتوافر مرافق الإقامة الحديثة، والفنادق المجهزة على أعلى المستويات، بجانب الملاعب ومرافق التدريبات، والصالات الرياضية، علاوة على المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المعتمدة من «الفيفا» لتأهيل اللاعبين.