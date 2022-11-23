مبابي يتحدى بيليه ويعادل زيدان



رضا سليم (دبي)



ضرب كيليان مبابي نجم فرنسا موعداً مع الأرقام القياسية في «المونديال»، بعدما سجل هدفاً في مرمى أستراليا، ورفع رصيده إلى 5 أهداف في كأس العالم، وأصبح على بُعد هدفين فقط، لمعادلة رقم الأسطورة بيليه في كأس العالم، بوصفه أصغر الهدافين سناً في المونديال، ويملك مبابي فرصة ذهبية لكسر رقم «الأسطورة البرازيلي»، خاصة أن منتخب بلاده سيواجه الدنمارك وتونس في الدور الأول، بجانب بقية أدوار البطولة.

ويملك بيليه عبر تاريخه لقب أصغر هداف، إذ يعد اللاعب الأصغر تسجيلاً عبر جميع نسخ البطولة، وفي سن 17 عاماً و239 يوماً، خلال «نسخة 1958» والتي يسجل فيها 6 أهداف، وعاد في «نسخة 1962» ليحرز هدفاً ليرفع رصيده إلى 7 أهداف، ليصبح أصغر اللاعبين في «المونديال».

وكان أول الأرقام القياسية للنجم الفرنسي دخوله ضمن أفضل 10 هدافين لمنتخب «الديوك» في التاريخ في سن 23 عاماً فقط، بجانب أنه حصل على لقب أفضل لاعب أمام أستراليا، وتساوى مبابي مع عدد أهداف زيدان بـ «المونديال» برصيد 5 أهداف.

ووصل النجم الفرنسي إلى المباراة الدولية رقم 60 منذ انضمامه إلى منتخب بلاده للمرة الأولى في 25 مارس عام 2017، سجل خلالها 29 هدفاً وصنع 22 هدفاً آخر.

تصدر نجم باريس سان جيرمان قائمة أعلى اللاعبين في قائمة فرنسا المشاركة في المونديال، من حيث القيمة السوقية والتي بلغت 160 مليون يورو، ليكون أعلى لاعبي «الديوك» من حيث القيمة السوقية بفارق 80 مليون يورو عن أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد.

وسبق لمبابي المشاركة مع فرنسا في 7 مباريات سابقة بالمونديال «534 دقيقة»، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفاً، ثم شارك في أول مباراة بمونديال قطر وسجل هدفاً وصنع آخر.