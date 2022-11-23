الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأخضر».. وصفة تطوير الكرة العربية

«الأخضر».. وصفة تطوير الكرة العربية
23 نوفمبر 2022 13:35

 

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
تقييم مرتفع لـ «الطاقم الإماراتي»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


جاء الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على الأرجنتيني 2-1 في «مونديال 2022»، ليكون بمثابة «وصفة» بأن تطوير كرة القدم في المنطقة العربية ممكن، بشروط العمل وفق منهجية واضحة، خصوصاً أنه لم يكن وليد المصادفة، ولكن تراكمات السنوات الماضية، من أجل الوصول إلى لحظة فارقة في مسيرة «الأخضر».
ويرى متابعون للبطولة، أن تفوق المنتخب السعودي وخروجه بهذه النتيجة التاريخية، محصلة منهاج عمل صحيح وبناء على المراحل كافة، لإعداد منتخب قوي، إلى جانب اختيار المدرب الأنسب لقدراتهم ممثلاً بالفرنسي هيرفي رينارد.
وأكد بدر حارب اللاعب السابق، أن وجود دوري قوي يفرز لاعبين أقوياء، وهو ما رأيناه في المنتخب السعودي، إلى جانب العمل والتخطيط الواضح والصحيح، متمنياً أن نحذو حذوهم، وقال: هناك دعم من القيادة، ليس من خلال الإنفاق فقط، ولكن التخطيط والبناء على المستويات كافة، حيث نشاهد تفوق المنتخبات في الناشئين والشباب، ووصول المنتخب الأولمبي إلى دورة ألعاب طوكيو، وحالياً المنتخب الأول يواصل المشاركة للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، ولا يكتفي بالمشاركة فقط، ولكنه نافس، وحقق فوزاً رائعاً على حساب الأرجنتين، أحد المرشحين للمنافسة على اللقب.
وأضاف: الاتحاد السعودي، توفق في اختيار المدرب الأنسب له، مما جعله يستخرج أفضل ما لدى اللاعبين من قدرات، إلى جانب الانضباط الفني في الملعب.
وشدد المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر، على أن وجود المدرب الصحيح أكمل المعادلة في السعودية، وقال: اجتمعت في السعودية المهارة للاعبين، الإمكانيات في دعم الرياضة، التخطيط الصحيح والمدرب القادر على قيادة المنتخب بالشكل الصحيح، لنرى هذا الظهور المتميز للغاية، حيث توقعنا أن يقدم «الأخضر» مباراة جيدة أمام الأرجنتين، إلا أنه قلب التوقعات وحقق فوزاً تاريخياً.
وقال عبد القادر: إن زيادة اللاعبين الأجانب في المسابقات السعودية لم يؤثر عليها سلباً، بالنظر إلى إمكانيات اللاعب السعودي منذ سنوات طويلة، حيث سبق أن صعد المنتخب إلى الدور الثاني في مونديال 1994، وحقق ألقاباً عديدة، ولكن هذه المرة هناك انضباط واضح، خصوصاً في الجانب الدفاعي والتنظيمي في الملعب، ومستوى عالٍ، حيث ظهر فريقاً متجانساً ويعرف جيداً ما الذي يقوم به في الميدان.
وأوضح المدرب أن لعب المنتخب السعودي بالضغط العالي والدفاع المتقدم، جاء من ثقة المدرب باللاعبين على تأدية هذا الأمر من دون أي خلل، إلى جانب تطور الجانب البدني في الجرعات التدريبية اليومية التي تؤهل اللاعبين لتطبيق هذا الأمر الذي لا يكون سهلاً، وقال: تشعر أن اللاعب السعودي كان لديه ثقة كبيرة في المباراة، ولم يهتم بمواجهة ميسي أم غيره، بقدر أن يؤدي المطلوب منه.
وأضاف: الفوز الذي حققته السعودية انتصار كبير للكرة العربية، ونتطلع إلى أن تواصل المضي قدماً في هذا «الدرب»، حيث إن مجموعتها ليست سهلة على الإطلاق، لأن المكسيك يتميز بالمهارة الفنية، وبولندا الانضباط والقوة البدنية، والتأهل من المجموعة سيكون شيئاً إيجابياً للغاية.

قطر
مونديال 2022
كأس العالم 2022
السعودية
الأرجنتين
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الإمارات
ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل
اليوم 20:26
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
الرياضي
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
اليوم 20:15
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
الرياضي
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©