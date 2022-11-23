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الرياضي

رونالدو واليونايتد.. «الطلاق الأفضل»!

رونالدو واليونايتد.. «الطلاق الأفضل»!
23 نوفمبر 2022 11:44

 
مانشستر (رويترز) 

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قال ريو فرديناند إن رحيل زميله السابق كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد كان من الممكن التعامل معه بشكل أفضل من النادي واللاعب، لكن القرار كان «أفضل حل للطرفين».
وتسببت مقابلة مثيرة مع الصحفي بيرس مورجان في محطة «توك تي.في» هذا الشهر، قال فيها رونالدو أيضاً إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج، في توتر شديد في علاقته بالنادي الذي انضم إليه في أغسطس 2021، بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة معهم في فترته الأولى من 2003 إلى 2009.
وقال اليونايتد الأسبوع الماضي إنه سيتعامل مع تصريحات رونالدو فقط، بعد التأكد من الحقائق كاملة، وأضاف بعدها أنه اتخذ خطوات مناسبة رداً على ذلك.
وأعلن مانشستر يونايتد أن رونالدو سيغادر الفريق فوراً في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد، بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي.
وكتب فرديناند مدافع يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق على تويتر «سمعت للتو أخبار كريستيانو، إنه أفضل حل للطرفين.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن رونالدو وضع النادي في «موقف لا يحسد عليه»، وأضاف: هل تم التعامل مع المسألة بشكل مثالي؟ أعتقد لا من الطرفين، لكن إذا نظرت إلى النتيجة النهائية، أعتقد أن اللاعب والنادي حققا ما أراده كل طرف.
وقال وين روني مهاجم اليونايتد السابق، الذي انتقده رونالدو أيضا خلال المقابلة، إن رحيل الدولي البرتغالي كان حتمياً.
وأضاف روني الذي لعب مع رونالدو في اليونايتد بين 2004 و2009: بعد هذه المقابلة والهجوم الذي شنه على النادي لم يكن هناك أي خيار، إنها نهاية مخزية، نظراً لأنه كان لاعبا رائعاً في يونايتد، أتمنى له الأفضل أينما ذهب. 

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
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