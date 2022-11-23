«جيرو 51».. «خطوة» من تحطيم رقم «الملك هنري»



أنور إبراهيم (القاهرة)



استهل منتخب فرنسا مبارياته في كأس العالم 2022، ببداية مثالية وعلى أروع ما يكون، حيث نجح في هز شباك أستراليا 4 مرات في أمسية سعيدة لـ «الديوك»، رغم تقدم المنافس بهدف مبكر ومباغت بعد مرور 9 دقائق فقط من بداية المباراة.

وسجل الأهداف الأربعة أدريان رابيو في الدقيقة 27، وجيرو في الدقيقة 32، وكيليان مبابى في الدقيقة 68، واختتم جيرو الأهداف الأربعة في الدقيقة 71، ليعادل بذلك الرقم القياسي للهداف التاريخي لفرنسا، والمسجل باسم تيري هنري أيقونة «مدفعجية» أرسنال والملقب بـ «الملك»، إذ رفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده من 49 هدفاً إلى 51 هدفاً، متساوياً مع سلفه هنري، وما زال الطريق مفتوحاً أمامه للانفراد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لـ «الديوك».

وعاش «الديك الفرنسي» سهرة سعيدة أوفت بكل وعودها لعباً وأداءً ونتيجة، واستمتع جيرو بنجاحه الخاص على المستوى الشخصي، وتلقى التهنئة من زملائه ومديره الفني ديدييه ديشامب، واعداً الجميع بأنه لن يتوقف عند هذا الحد، وإنما ينوي مواصلة تسجيل الأهداف، من أجل مساعدة منتخب بلاده وأيضاً لتحقيق هدفه الخاص بالتربع على قمة قائمة الهدافين.

جيرو «36 عاماً»، أدلى بتصريحات لشبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، قال فيها: على المستوى الشخصي لا يمكن أن أطمع في أكثر من ذلك، وأشعر بفخر شديد، لأنني أولاً أسهمت في فوز منتخب بلادي، وثانياً لكوني عادلت رقم «الملك هنري»، وأتمنى أن أستمر في التسجيل، حتى يمكننا الاحتفاظ بلقب بطل العالم.

وأضاف: علينا أن نتعامل مع المباريات الواحدة تلو الأخرى وكأنها مباريات كؤوس، وأن نظهر قوتنا في كل مباراة، ولنثبت أننا مؤهلون للدفاع بشراسة عن اللقب العالمي.

وأشاد جيرو بأداء «الديوك»، وما قام به اللاعبون من عمل وجهد على شوطي المباراة، واصفاً المنتخب بأنه يعيش أجواءً جيدة جداً ولديه «قوة شخصية»، وتلك هي سمة الكبار عندما لا يتأثرون بهدف مبكر هز شباكهم، وتكون ردة فعلهم قوية ويتجاوزون أية صعوبات.

وعما يحتاجه «الديوك» خلال قادم المباريات، قال جيرو: المزيد من الهدوء والصفاء الذهني والتركيز، خاصة في بداية المباريات، وعلى أية حال نحن راضين جميعاً عن هذه البداية.

وعن الصورة الرائعة التي ظهر عليها جيرو، قال ديشامب: لقد ضممته إلى المنتخب من أجل ذلك، وها هو يسجل ثنائية جميلة، وهو يدرك تماماً إنني أثق فيه، وفي قدراته التهديفية العالية، وكان على مستوى هذه الثقة.

وأضاف: إنه إنجاز رائع بالنسبة له على مستوى الأرقام، ولكنه إنجاز أروع لكل المنتخب.

وحرص ديشامب على إهداء الفوز الكبير إلى المدافع لوكاس هيرنانديز الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته أثناء المباراة، وتحديداً قبل تسجيل الهدف الوحيد للفريق الأسترالي، وهناك اشتباه في إصابته بالرباط الصليبي، وسيحرم من تكملة مشوار البطولة.

جيرو، الذي شارك في مونديال البرازيل 2014 وسجل هدفاً في مرمى سويسرا، ومونديال روسيا 2018 ولم يسجل أي هدف، ورغم ذلك فاز «الديوك» باللقب، أصبح أكبر لاعب فرنسي يسجل في كأس العالم، وهو بسن 36عاماً و53 يوماً، متفوقاً بذلك على مواطنه زين الدين زيدان الذي سجل في مرمى إيطاليا في نهائي مونديال ألمانيا 2006، بعمر 34عاماً و16 يوماً، كما أصبح أكبر لاعب أوروبي يسجل في نهائيات المونديال، ليتفوق بذلك على السويسري جورجيوس بيرجي «64عاماً» الذي سجل في مونديال أميركا 1994، وهو في سن 36عاماً و152يوماً.