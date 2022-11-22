مونديال 2022: فرنسا تستهل الدفاع عن لقبها بالفوز على أستراليا

استهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على أستراليا 4-1، الثلاثاء، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم. تقدم المنتخب الأسترالي بداية بهدف مبكر عن طريق كريغ غودوين (9)، قبل أن تردّ فرنسا برباعية تناوب على تسجيلها أدريان رابيو (27)، أوليفييه جيرو (32 و71) وكيليان مبابي (68). يخوض المنتخب الفرنسي غمار هذه البطولة في غياب العديد من اللاعبين المؤثرين أبرزهم هدافه كريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية هذا العام والذي أصيب قبل يومين من انطلاق البطولة، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي اللذين لعبا دوراً كبيراً في تتويج "الديوك" باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه في مونديال 2018. وشارك في التشكيلة الأساسية ستة لاعبين ممن خاضوا المباراة النهائية قبل أربع سنوات. وحلّ مهاجم ميلان المخضرم أوليييفه جيرو بدلاً من بنزيمة ليلعب إلى جانب مبابي، فسجل ثنائية عادل فيها الرقم القياسي لعدد الأهداف مع فرنسا والذي كان بحوزة تييري هنري (51). كانت المباراة إعادة للقاء المنتخبين في مونديال روسيا والتي انتهت بفوز فرنسا 2-1. كانت الأفضلية للمنتخب الفرنسي في مطلع المباراة، لكن المنتخب الأسترالي باغته بافتتاح التسجيل عبر غودوين. أخبار ذات صلة البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة» المالكي: لدينا مدرب «مجنون»! كأس العالم 2022 تابع التغطية كاملة

المصدر: آ ف ب