الهاشمي عضواً في الاتحاد الآسيوي للجولف

دبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الآسيوي للجولف اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات، عضواً مسؤولاً عن رياضة الجولف بالشرق الأوسط في آسيا، وتم الاختيار من قبل أعضاء الاتحاد القاري والاوجوستا ماسترز والا (R&A) خلال اجتماعهم برئاسة الباكستاني تيمور حسن على هامش بطولة كأس نومورا للجولف المقامة في مدينة مانيلا الفلبينية.

ويؤكد القرار والاختيار الذي صادف أهله ثقة أكبر اتحاد وهيئة مسؤولة عن رياضة الجولف في آسيا والمحيط الهادئ والتي تضم أكثر من 45 دولة بقدرة وكفاءة أبناء الإمارات، وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي أن هذا الترشيح والمنصب الجديد، هو انعكاس مباشر للعلاقات والصداقات المتينة التي تربط الإمارات واتحاد الجولف فيها، بالدول الأعضاء كافة في الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ، وموضحاً أنها: «المرة الأولى التي يتم فيها منح الثقة في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وهو شرف لي بأن أحظى بهذه الثقة، في دفعة إضافية من أجل الترويج للعبة على صعيد اللاعبين الهواة، واستخدام الشرق الأوسط كمنصةٍ لاستضافة المزيد من البطولات للنخبة، بما يخدم زيادة انتشار الغولف في المنطقة العربية وتطورها».

وأوضح: «تستضيف الإمارات والمنطقة العربية العديد من البطولات الكبرى على صعيد اللاعبين المحترفين، ونحن بحاجة الآن إلى تعزيز مثل هذه الاستضافات بالانتقال إلى فئة الهواة التي هي الشريحة الأكبر للاعبي الجولف في منطقة الشرق الأوسط»، والتي تعنى باللاعبين الهواة، وخاصة أننا: نملك بنية تحتية من ملاعب ومرافق من أعلى المعايير العالمية، ونستضيف كبرى بطولات الغولف على الساحة الدولية».

وتابع الهاشمي: «تمنح استضافة مثل هذه الأحداث لدولنا فرصاً لعرض برامجنا التنموية، بما فيه منح اللاعبين الهواة تأمين نقاط التصنيف العالمي، وخير مثال على ذلك، استضافة الإمارات لبطولة العالم للهواة كأس إيزنهاور في أكتوبر 2023، كما أن العديد من البطولات التي باتت تقام على أرض الإمارات، باتت تمنح اللاعبين الهواة نقاطاً تصنيفية بجانب منحها فرص التأهل والمشاركة في بطولات عالمية كبرى، مثل «إيزنهاور» للرجال، و«إسبيريتو سانتو» للسيدات».