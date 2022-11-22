فاسيليف يفوز بلقب بطولة «شباب التنس»

دبي (وام)

فاز البلغاري فاسيليف بالمركز الأول في منافسات الفردي ببطولة دبي - السوق الحرة للشباب والشابات للتنس، في نسختها الـ20 التي أقيمت منافساتها على ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء العالم.

ونجح اللاعب البلغاري في تحقيق المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على التشيكي توم بمجموعتين من دون رد (6-0) و(6-1)، ليحصد المركز الأول.

وفي نهائي فردي الفتيات فازت الرومانية مالايسكو على الأوزبكية شوبيان داريا بمجموعتين مقابل واحدة (4-6) و(6-3) و(6-2) لتحرز المركز الأول. كما فاز الثنائي البلغاري بيسونوف وفاسيليف بلقب زوجي الشباب بعد فوزهما على الثنائي اليوناني تستيتسيباس والروماني جونا في المباراة النهائية بمجموعتين من دون رد (6-1) و(6-4) وفي زوجي الفتيات أحرز المركز الأول الثنائي المكون من الأوكرانية جايناكوفا والسلوفاكية جونوسوفا بعد فوزهن على الثنائي المكون من كيسيلساك وبيرلمان (6-2) و(7-5).

من جانبه، أكد صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، أهمية مثل هذه البطولات التي تدعم وتهتم باللاعبين الواعدين، الطامحين لتحقيق نتائج إيجابية تخدم مسيرتهم في المستقبل. فيما أعرب ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة فنياً وتنظيمياً.