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إنشاء مركز طبي عصري للاعبي تونس بمساعدة الفيفا

إنشاء مركز طبي عصري للاعبي تونس بمساعدة الفيفا
23 نوفمبر 2022 01:30

الدوحة (د ب أ)

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سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على المساعدة التي قدمها للاتحاد التونسي للعبة في سبيل بناء وتجديد البنيات التحتية للمركز الفني التابع له، وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي أن هذا المشروع الطموح، الذي ساهم الاتحاد الدولي بـ50% من تكاليفه عبر برنامج «فيفا فوروورد» يشتمل على بناء مركز إقامة مريح إضافة إلى مركز طبي عصري. ومن المتوقع أن تنتهي الأشغال بهذه الورش خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وصرح يوسف مساكني، كابتن المنتخب التونسي: «لقد كانت كرة القدم التونسية، والمنتخب التونسي على وجه الخصوص، في أمس الحاجة لهذا المشروع. إذ من شأن هذه البنيات التحتية أن تمنح الراحة للاعبين. ومن خلال مشاريع من هذا القبيل، تتجه كرة القدم التونسية نحو الاحترافية، وأنا على يقين أن النجاح يستند إلى أدوات من هذا القبيل.».
وجرى إنشاء المركز الجديد لتقديم العلاجات واستعادة اللياقة والاسترخاء، ليكون في خدمة اللاعبين من كل الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية التونسية. غير أن خدمات هذه المنشأة ليست حكراً على المنتخب التونسي فقط، حيث أكد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم «إن خدمات هذا المركز تستجيب لاحتياجات جميع الأندية التونسية وكل أندية العالم، خاصة الأفريقية التي تتخذ من تونس محطة لها.».
وأشار سهيل الشملي، طبيب الاتحاد التونسي لكرة القدم: «سيقدم هذا المركز خدماته للاعبين فيما يخص المؤهلات البدنية والعلاجات، بالإضافة إلى التكوين في كيفية مقاربة كرة القدم. موضحاً أن هذا المركز سيُتيح الظروف الصحية الملائمة لممارسة رياضتهم، وحياتهم اليومية».

الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
تونس
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