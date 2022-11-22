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ليسكوت يشيد بمستوى لاعبي أكاديمية سيتي في أبوظبي

ليسكوت يشيد بمستوى لاعبي أكاديمية سيتي في أبوظبي
23 نوفمبر 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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يؤكد جوليون ليسكوت، أسطورة كرة القدم ونادي مانشستر سيتي، والفائز السابق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أن لاعبي كرة القدم الناشئين يستفيدون بشكل كبير من برنامج مدارس السيتي لكرة القدم، وذلك بعد حضوره حصة تدريبية أقيمت في أبوظبي.
وخلال زيارة إلى الإمارات، تابع المدافع السابق البالغ من العمر 40 سنة، مجموعة من اللاعبين الشباب الطموحين خلال حصة تدريبية تتبع أحدث الأساليب لمدارس السيتي لكرة القدم، حيث اطلع على أداء اللاعبين الموهوبين أثناء التدريبات، مثنياً على أساليب التدريب التي يتبعها النادي.
وقال ليسكوت، الفائز بأربعة ألقاب خلال مسيرته مع نادي مانشستر سيتي: «كان من الرائع العودة إلى مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي للتعرف على هؤلاء اللاعبين الواعدين، ومتابعة مدى تقدمهم. ما أحبه في هذه الحصص التدريبية هو التركيز على تطوير مستوى اللاعبين والاستمتاع بالأجواء المرحة أثناء ممارسة كرة القدم».
أضاف: «يتمتع الفتيان والفتيات بمثل هذا الموقف الإيجابي، حيث يتم تدريب اللاعبين الآن في أبوظبي ودبي، وهذا شيء يفخر به كل فرد في النادي».
توفر مدارس السيتي لكرة القدم للاعبين بمختلف قدراتهم، ضمن مواقعها التدريبية في كل من أبوظبي ودبي، فرصة فريدة للتعلم تحت إشراف المدربين من أصحاب الخبرة، والذين سبق لهم جميعاً العمل في استاد الاتحاد ذي الشهرة العالمية والخاص بنادي مانشستر سيتي.

جوليون ليسكوت
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أكاديمية مانشستر سيتي
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