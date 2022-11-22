تعادل المكسيك وبولندا سلبياً وليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء

الدوحة (د ب أ)

سيطر التعادل السلبي على مواجهة المكسيك وبولندا، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم في قطر، وأصبح التعادل بين المكسيك وبولندا هو الثاني في البطولة حتى الآن، حيث انتهت مباراة الدنمارك وتونس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بنفس النتيجة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة إهدار روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ومهاجم برشلونة الإسباني لضربة جزاء، حيث تصدى جويلرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك ببراعة لتسديدة ليفاندوفسكي في الدقيقة 58 وتشهد الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مواجهة بين بولندا والسعودية، فيما يلعب المنتخب المكسيكي مع نظيره الأرجنتيني.