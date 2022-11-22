غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين



الرياض (د ب أ)

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن يكون غداً الأربعاء إجازة رسمية في المملكة بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 1/2 في كأس العالم المقام حالياً في قطر، وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

واحتفل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022 وأظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الأمير محمد بن سلمان يعانق الحاضرين بعد الفوز التاريخي للمنتخب الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

كما أظهر مقطع فيديو انتظار الأمير محمد بن سلمان اللحظات الأخيرة من المباراة وحسم الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين.

ومنح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء بعد عشر دقائق، لكن السعودية انتفضت في ثماني دقائق مذهلة في الشوط الثاني.

وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48 وبعد ذلك بخمس دقائق وضع سالم الدوسري السعودية في المقدمة بتسديدة مذهلة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس جماهير بلاده التي احتشدت في استاد لوسيل.

وبهذه النتيجة ستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، فيما يلعب المنتخب السعودي مع نظيره البولندي.