فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال



الدوحة (رويترز)

أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة في كأس العالم لكرة القدم للرجال بعدما اختيرت حكماً رابعاً في مباراة المجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء بين المكسيك وبولندا، وتم اختيار الثلاثي النسائي فرابار وسليمة موكانسانجا من رواندا وياماشيتا يوشيمي من اليابان بين حكام البطولة إلى جانب ثلاث سيدات يعملن حكماً مساعداً في الحدث العالمي الذي تستضيفه قطر.

وكانت فرابار أيضاً أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال في 2020.

وأدارت فرابار البالغ عمرها 38 عاماً أيضاً مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي والدوري الأوروبي.