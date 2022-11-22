ميسي: دفعنا ثمن 5 دقائق من الأخطاء أمام السعودية



الدوحة (رويترز)

أعرب ليونيل ميسي عن آسفه لاستسلام لاعبي الأرجنتين في الشوط الثاني أمام السعودية، لكنه قال إنه لم يندهش من أداء المنافس الذي يتأخر بواقع 48 مركزاً في التصنيف العالمي عن الأرجنتين.

وفازت السعودية بنتيجة 2-1 على الأرجنتين، على استاد لوسيل، في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وقال ميسي لوسائل إعلام أرجنتينية بعد الهزيمة في المجموعة الثالثة «هذا الموقف لم تمر به هذه المجموعة من اللاعبين من قبل، لقد مر وقت طويل منذ أن تعرضنا لضربة قاسية، ولم نتوقع أن نبدأ على هذا النحو».

وسجل ميسي بعد عشر دقائق من عمر اللقاء من ضربة جزاء، وسجلت الأرجنتين ثلاثة أهداف في الشوط الأول، لكنها لم تحتسب بسبب التسلل، وفي الشوط الثاني سجلت السعودية هدفين في خمس دقائق لتقلب النتيجة.

وقال ميسي في تصريحات إذاعية «بسبب خمس دقائق من الأخطاء التي ارتكبناها، خسرنا 2-1، وكان الأمر صعباً حقاً، وفقدنا التنظيم، وبدأنا في مطاردة الكرة».

وقال ميسي إن فريقه يعرف السعودية وقدرتها على إلحاق الأذى بهم على الرغم من كونها صاحبة ثاني أسوأ تصنيف دولي بين فرق البطولة.

وقال «كنا نعلم أنهم سيلعبون جيداً إذا سمحنا لهم بذلك... لم يفاجئونا، وكنا نعلم أن (السعودية) تستطيع فعل ذلك».

وأضاف ميسي الذي خاض فريقه 36 مباراة دون خسارة قبل السقوط ضد السعودية «من الواضح أننا يجب أن نفوز في مباراتي المكسيك وبولندا، الأمر متروك لنا لإصلاح الخطأ الذي ارتكبناه والعودة لما كنا عليه».

وتابع «نحن بخير، لكن النتيجة سببت لنا الأذى، الهزيمة مُرة للغاية، لكن يجب أن يثق الناس في هذا الفريق وأنه لن يخذلهم، وسنسعى لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين. لقد لعبنا هذا النوع من المباريات من قبل وسنقدم أداء جيداً».

وقال «حان الوقت الآن لنكون أكثر وحدة من أي وقت مضى لإظهار مدى قوتنا».