6 بطاقات صفراء تكلف شباب الأهلي 5 آلاف درهم



دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي، نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

واطلعت اللجنة على طلب الإحالة الواردة لها أصولاً من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، والمتعلقة بالتقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول، والذي تضمن خروج كل من حارس مرمى نادي الوحدة محمد حسن الشامسي، ولاعب نادي الوحدة عبدالله حمد، من معسكر المنتخب في أبوظبي من دون إذن مُسبق، وقررت اللجنة تحويل الشكوى للاعبيْن للرد في موعد أقصاه الاثنين المقبل.

ونظرت لجنة الانضباط في الشكوى المقدمة ضد نادي اتحاد كلباء والمتعلقة بمخالفته للوائح تسجيل اللاعبين، ووافقت على طلب الأجل المقدم من النادي، والرد في موعد أقصاه الاثنين المقبل.

واعتمدت نتيجة المباراة التي جمعت فريقي ليوا ولاليجا في دوري الدرجة الثانية، بخسارة فريق ليوا للمباراة بنتيجة (7 – 0) بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين في المباراة، كما غرمت النادي ذاته مبلغاً قدره خمسمائة درهم، لعدم قيامه بإدخال أطقم مباريات الفريق على النظام الإلكتروني لكرة القدم.

وقررت توجيه عقوبة لفت النظر لنادي مليحه لمخالفته لائحة المسابقات في مباراته أمام نادي العين في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً، بينما غرمت نادي شباب الأهلي مبلغاً قدره ألف وخمسمائة درهم، بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام فريق النصر في مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ).

