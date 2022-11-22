صالح الشهري: «حرام ألا نتأهل»



الخور (أ ف ب)

في ما يأتي تصريحات بعد مباراة الأرجنتين والسعودية (1-2) في الجولة الأولى من منافسات المجوعة الثالثة ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم الثلاثاء على استاد لوسيل:

صالح الشهري صاحب هدف السعودية الأول: «كنا واثقين كثيراً بأنفسنا، وأثبتنا أننا على مستوى التحدي. كمهاجم، ترغب أن تسجل في كل مباراة. أي إنسان إذا عمل على تحقيق هدفه لا يمكن لأي شيء أن يوقفه، نطمح بالوصول إلى دور الـ16، وهذه الخطوة الأولى. يبقى أمامنا خوض مباراتين. بعد هذا الفوز حرام ألا نتأهل».



الفرنسي هيرفيه رونار «مدرب السعودية»:



«كانوا يرغبون بتقديم أفضل ما لديهم في المونديال الأخير لليونيل ميسي. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب هذه المباراة عشر مرات ولا تحقق النصر سوى في مباراة واحدة. كنا نستحق الفوز». «للأسف في الشوط الأول، لم يضغط مهاجمونا على المدافعين، لكن في الثاني قدموا أداءً أفضل وصنعوا الفارق».



سعود عبد الحميد «قلب دفاع السعودية»:



«تعبنا ثلاث سنوات والحمد لله فزنا اليوم على المرشح الأول للفوز بكأس العالم. أن تلعب ضد الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم يعطيك دافعاً قوياً لأن تتأهل وبإذن الله هذا الأمر سيكون موجوداً. سنفرح اليوم وننسى غداً لنفكر بالمباراة المقبلة. بإذن الله سنتأهل».



عبدالإله المالكي «مدافع السعودية»:

«الوحوش، الرجال، الأبطال، كل الكلمات للفريق كله وليس للاعب أو لاعبين للطاقم الإداريين، الجمهور... كل شيء كان مُحَفِزاً من أجل الفوز. تبقى لنا مباراتان نهائيتان سنلعبها بشكل أقوى من هذه. كنا في الموعد. لدينا مدرب مجنون حفّزنا بين الشوطين»، وقال «لنا كلمات جعلتنا نرغب بأكل العشب (اندفاعاً)».