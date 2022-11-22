الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

صالح الشهري: «حرام ألا نتأهل»

صالح الشهري: «حرام ألا نتأهل»
22 نوفمبر 2022 18:24

 
الخور (أ ف ب) 

 

في ما يأتي تصريحات بعد مباراة الأرجنتين والسعودية (1-2) في الجولة الأولى من منافسات المجوعة الثالثة ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم الثلاثاء على استاد لوسيل:
صالح الشهري صاحب هدف السعودية الأول: «كنا واثقين كثيراً بأنفسنا، وأثبتنا أننا على مستوى التحدي. كمهاجم، ترغب أن تسجل في كل مباراة. أي إنسان إذا عمل على تحقيق هدفه لا يمكن لأي شيء أن يوقفه، نطمح بالوصول إلى دور الـ16، وهذه الخطوة الأولى. يبقى أمامنا خوض مباراتين. بعد هذا الفوز حرام ألا نتأهل».


الفرنسي هيرفيه رونار «مدرب السعودية»:


«كانوا يرغبون بتقديم أفضل ما لديهم في المونديال الأخير لليونيل ميسي. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب هذه المباراة عشر مرات ولا تحقق النصر سوى في مباراة واحدة. كنا نستحق الفوز». «للأسف في الشوط الأول، لم يضغط مهاجمونا على المدافعين، لكن في الثاني قدموا أداءً أفضل وصنعوا الفارق».

أخبار ذات صلة
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


سعود عبد الحميد «قلب دفاع السعودية»:


«تعبنا ثلاث سنوات والحمد لله فزنا اليوم على المرشح الأول للفوز بكأس العالم. أن تلعب ضد الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم يعطيك دافعاً قوياً لأن تتأهل وبإذن الله هذا الأمر سيكون موجوداً. سنفرح اليوم وننسى غداً لنفكر بالمباراة المقبلة. بإذن الله سنتأهل».


عبدالإله المالكي «مدافع السعودية»:
«الوحوش، الرجال، الأبطال، كل الكلمات للفريق كله وليس للاعب أو لاعبين للطاقم الإداريين، الجمهور... كل شيء كان مُحَفِزاً من أجل الفوز. تبقى لنا مباراتان نهائيتان سنلعبها بشكل أقوى من هذه. كنا في الموعد. لدينا مدرب مجنون حفّزنا بين الشوطين»، وقال «لنا كلمات جعلتنا نرغب بأكل العشب (اندفاعاً)». 

 

كأس العالم
مونديال 2022
منتخب السعودية
منتخب الأرجنتين
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©