«شمس السعودية» تشرق في قطر وتحجب شعاع «التانجو»



معتز الشامي (دبي)

أنهى المنتخب السعودي هيمنة الأرجنتين بعدما أسقط التانجو بهدفين لهدف محققاً فوزاً تاريخياً على ملعب «لوسيل» ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس العالم في نسختها الـ 22 بقطر 2022.

تقدمت الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي قائد الفريق في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، وتعادل سالم الشهري للسعودية في الدقيقة 48، قبل أن يخطف سالم الدوسري الفوز الثمين والتاريخي في ملحمة كروية بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وحقق منتخب السعودية العديد من الأرقام التاريخية في اللقاء الذي أقيم على ملعب «لوسيل» في مباراة حضرها أكثر من 88 ألف مشجع، حيث أنهى الأخضر أطول سلسلة للمنتخب الأرجنتيني دون هزيمة في البطولات كافة برصيد 36 مباراة، وهو أول فوز لمنتخب غير أوروبي على الأرجنتين في كأس العالم منذ فوز الكاميرون على التانجو في مونديال 1990.

وبات المنتخب السعودي ثاني منتخب آسيوي يحقق الفوز على منتخب أميركي جنوبي في تاريخ كأس العالم بعد فوز اليابان على كولمبيا في نسخة 2018، ونجح الأخضر في تسجيل هدفين بمرمى الأرجنتين من أول تسديدتين مباشرتين على المرمى في اللقاء.

وأصبح المنتخب السعودي أول منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم، كما بات صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجّل للسعودية في كأس العالم (29 عاماً و21 يوماً) بعد يوسف الثنيان (34 عاماً و218 يوماً) وسامي الجابر (33 عاماً و185 يوماً).

أيضاً وصل منتخب السعودية لفوزه الرابع في تاريخ كأس العالم وهو الفوز العاشر أيضاً للعرب في المونديال.

على الجانب الآخر، حققت الأرجنتين العديد من الأرقام السلبية بعد هزيمتها في اللقاء أمام الأخضر السعودي، أبرزها أنها فشلت في تحقيق الفوز بالمونديال بعد إنهاء الشوط الأول متقدمةً منذ نهائي 1930 أمام أورجواي حينما تقدمت 2-1 وخسرت 4-2 في النهاية.

كما تعرضت الأرجنتين للخسارة في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم لأول مرة منذ الهزيمة عام 1990 أمام الكاميرون.

بينما حقق ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين بعض الأرقام المميزة من خلال هدف التقدم في شباك الأخضر السعودي، حيث أصبح أول لاعب أرجنتيني يسجّل في 4 بطولات كأس عالم مختلفة (2006، 2014، 2018 و2022) متفوّقاً على باتيستوتا مارادونا.

وبات ميسي (35 عاماً و151 يوماً) ثاني أكبر لاعب يسجّل للأرجنتين في كأس العالم، بعد مارتين باليرمو أمام اليونان (36 عاماً و227 يوماً) في نسخة عام 2010.

وأصبح البرغوث الأرجنتيني خامس لاعب يسجل في أربع بطولات مختلفة لكأس العالم (2006، 2014، 2018، و2022) بعد بيليه وأوي سيلر وميروسلاف كلوزه وكريستيانو رونالدو.

وعادل ميسي بهدفه في السعودية أهداف كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، في كأس العالم برصيد 7 أهداف لكل منهما.