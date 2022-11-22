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الرياضي

«الأخضر السعودي» يرقص «التانجو» على حساب ميسي

«الأخضر السعودي» يرقص «التانجو» على حساب ميسي
22 نوفمبر 2022 16:18

الدوحة (د ب أ)
أسعد المنتخب السعودي الجماهيرالعربية وحقق انتصاراً مثيراً على نظيره الأرجنتيني 2-1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في قطر.
وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة العاشرة بهدف سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء، ثم حسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 49 و53.
ووسط حضور تجاوز 88 ألف مشجع في استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي المونديال، حقق المنتخب السعودي انتصاراً تاريخياً، حيث إنه الأول له على الأرجنتين وذلك في أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ كأس العالم.
والتقى المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني أربع مرات سابقة، شهدت انتصارين للأرجنتين وتعادلين.
وخسر المنتخب الأرجنتيني اليوم مباراته الافتتاحية بكأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1990، التي شهدت هزيمته أمام الكاميرون.
وكان المنتخب الأرجنتيني الأفضل بشكل عام خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والخطورة الهجومية، وتقدم بهدف ميسي المبكر كما نجح في هز الشباك ثلاث مرات أخرى في الدقائق 22 و28 و35 عن طريق ميسي ولاوتارو مارتينيز «مرتان»، لكن الحكم لم يحتسبها أهداف بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني، اختلف الحال بشكل واضح، حيث فرض المنتخب السعودي حضوره بقوة وصدم منافسه الأرجنتيني بهدفي الشهري والدوسري ثم نجح بعدها في الصمود والتعامل ببراعة مع شراسة الهجوم الأرجنتيني لينهي الأخضر المباراة بفوز تاريخي له أمام الأرجنتين.
ودفع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس محمد العويس وسعود عبدالحميد وحسان محمد تمبكتي وعلي هادي آل بليهي وياسر الشهراني وصالح الشهري ومحمد إبراهيم كنو وعبدالإله المالكي وسالم الدوسري وسلمان الفرج وفراس البريكان.
بينما ضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني الذي يدربه ليونيل سكالوني كلاً من الحارس إيميليانو مارتينيز وناهويل مولينا وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي ونيكولاس تاجليافيكو ورودريجو دي بول ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي وأليخاندرو جوميز ولاوتارو مارتينيز.

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