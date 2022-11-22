وديات الأندية السعودية تثري تحضيرات أندية «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (دبي)

عززت المعسكرات الإعدادية لأندية الدوري السعودي، المقامة بالإمارات حالياً بالتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022 المقامة بقطر، برنامج تحضيرات أندية «دوري أدنوك للمحترفين» خلال التوقف الذي أعقب الجولة العاشرة، وقبل المواجهات المرتقبة في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وخاضت أنديتنا نحو 7 مباريات ودية أمام الأندية السعودية الزائرة، في انتظار ثلاث تجارب أخرى تجمع العين والتعاون السعودي الجمعة المقبل، والعين والرائد في 2 ديسمبر، إضافة إلى مواجهة الشارقة والشباب السعودي المعلنة في 3 ديسمبر، ويبدو عدد المباريات الودية مرشحاً للزيادة خلال الفترة المقبلة عقب نهاية جولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتحتضن مدن الإمارات المختلفة، في أبوظبي، العين، دبي، الشارقة وغيرها، معسكرات نحو 11 نادياً من «دوري روشن السعودي»، تشمل الشباب، النصر، الاتحاد، ضمك، الاتفاق، الطائي، الفيحاء، الخليج، الفتح، التعاون، والرائد، في انتظار مجموعة أخرى من الأندية الخليجية والعربية والأوروبية.

وشملت قائمة الوديات الملعوبة أمام الأندية السعودية، خوض الوحدة وصيف «دوري أدنوك للمحترفين» تجربتين على التوالي أمام الفيحاء 1-1، والشباب «متصدر ترتيب دوري روشن» بنتيجة 2-0، فيما تغلب الوصل على ضيفه الفتح السعودي 2-0، والشارقة أمام الطائي 2-0، وحسم التعادل مباريات الوصل واتحاد جدة 1-1، الظفرة والخليج 1-1، فيما خسر الجزيرة أمام ضيفه ضمك 0-1.

وخلافاً للمواجهات أمام الأندية السعودية، خاض فريقا خورفكان والبطائح مواجهة ودية حُسمت بالتعادل 2-2، فيما تضمن برنامج وديات الأندية السعودية مواجهات مباشرة شملت الاتفاق والتعاون، في الوقت الذي خاضت بعض الأندية الزائرة تجارب أخرى تضمنت تفوق الخليج السعودي على النهضة العماني 3-2، وكان الخليج دشن تجاربه بالإمارات بفوزه العريض على نادي ليوا الناشط في دوري الدرجة الثانية بسداسية نظيفة.

في المقابل، أشارت تقارير سعودية إلى الأزمة التي يواجهها النصر «وصيف دوري روشن»، في تحديد مواجهات ودية خلال معسكره الحالي بأبوظبي والمستمر حتى 9 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر أن يخوض «العالمي» خلال معسكر أبوظبي ثلاث تجارب ودية أمام أندية الوحدة، الوصل، العين.



نتائج الوديات أمام الأندية السعودية

النصر - الفتح السعودي، 2- 0

الظفرة - الخليج السعودي، 1-1

الجزيرة - ضمك السعودي، 1- 2

الوحدة - الشباب السعودي، 2- 0

الوحدة - الفيحاء السعودي، 1-1

الوصل - الاتحاد السعودي، 1-1

الشارقة - الطائي السعودي، 2- 0