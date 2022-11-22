بطولة «دي بي ورلد» وطيران الإمارات شراكة 5 سنوات



دبي (الاتحاد)

اتفقت بطولة جولة دي بي ورلد دبي وطيران الإمارات على تمديد شراكتهما خمس سنوات أخرى، ستشهد استمرار الناقلة كشريك متميز لحدث نهاية الموسم في جولة دي بي ورلد حتى عام 2027.

وطيران الإمارات شريك وناقل رسمي لجولة دي بي ورلد دبي، التي تأتي ضمن سلسلة رولكس المرموقة الختامية للموسم، والتي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي، وذلك منذ النسخة الافتتاحية في عام 2009.

وتستفيد طيران الإمارات من إبراز العلامة التجارية على نطاق واسع في جميع فعاليات البطولة، بما في ذلك شاليه الضيافة الفاخر، وفعاليات قرية البطولة، وفرق «برو-إم» رولكس الحصرية في التحدي الذي يقام يوم الثلاثاء من أسبوع الحدث. كما تشارك مضيفات طيران الإمارات في حفل توزيع الجوائز الرسمي وتتويج الفائز باللقب في اليوم الختامي لبطولة جولة دي بي ورلد.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «يسعدنا تمديد شراكتنا مع بطولة جولة دي بي ورلد دبي. لقد كنا معاً منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في عام 2009، حيث يوفر لنا الحدث منصة رائعة للتفاعل مع عشاق الجولف في دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى مساعدتنا على التواصل مع عملائنا والاستمرار في تعزيز علامتنا التجارية على نطاق عالمي».

وطيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم، وتحقق التواصل بين الناس والاقتصادات في 130 وجهة في القارات الست عبر دبي بأسطولها الحديث من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380.

وتعود علاقة طيران الإمارات مع لعبة الجولف إلى أكثر من 30 عاماً، عندما أصبحت في عام 1989 الشريك الرئيسي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك التي تقام على ملعب نادي الإمارات للجولف.

ونقلت طيران الإمارات، منذ أصبحت شريكاً متميزاً لبطولة جولة دي بي ورلد في عام 2009، ما يزيد على 600 لاعب إلى دبي للمنافسة في بطولة ختام الموسم، بالإضافة إلى إحضار أكثر من 200 ألف مشجع لمشاهدة الحدث على ملعب «ذا إرث».

