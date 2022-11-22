سانيه خارج حسابات ألمانيا في لقاء اليابان



قطر (أ ف ب)

يغيب الدولي لوروا سانيه عن منتخب ألمانيا امام اليابان، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، ولم يشارك لاعب بايرن ميونيخ الحالي ومانشستر سيتي السابق في تدريبات «دي مانشافت» اليوم على ملعب الشمال.

وأفاد الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه على تويتر أن سانيه يعاني من مشاكل في ركبته، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في حين سيضطر المدرب الوطني هانزي فليك للاستغناء عن خدماته في المواجهة الأولى.

والتحق سانيه بالمنتخب الوطني وهو في قمة مستواه حيث سجل 10 أهداف في 19 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه البافاري، إضافة إلى ست تمريرات حاسمة.