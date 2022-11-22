جمعية الصحفيين تدشن «خيمة المونديال» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

دشنت جمعية الصحفيين في مقرها بحديقة المركز الثقافي في أبوظبي «خيمة كأس العالم» لمتابعة مباريات مونديال 2022 لكرة القدم الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، حضر فعاليات اليوم الأول كل من محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، وحسين المناعي نائب الرئيس، ود. أحمد المنصوري عضو مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين أعضاء الجمعية.

وقال محمد الحمادي: إن الخيمة تهدف لخدمة أعضاء الجمعية وتوفر لهم مكاناً يجمعهم لمتابعة هذا الحدث العالمي مع كافة سبل الراحة، موجهاً الشكر إلى شركاء الجمعية في تنفيذ هذه المبادرة، وهم وزارة الثقافة والشباب ونادي تراث الإمارات، وشركة «e&» الشريك الداعم لأنشطة وفعاليات الجمعية.

وبدأت «خيمة كأس العالم» استقبال الصحفيين مع انطلاقة اليوم الأول من الكأس العالم وتستمر حتى نهاية البطولة، وستكون فرصة للالتقاء والتواصل بين الزملاء ومتابعة مباريات كأس العالم يومياً وسط أجواء رياضية وحماسية مثيرة.