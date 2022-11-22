أنكورا يفوز على غنتوت في «اليوم الوطني للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

حقق فريق أنكورا الفوز على فريق غنتوت بنتيجة 7-6 في افتتاح بطولة اليوم الوطني للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 3 فرق ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 51، على أن تختتم البطولة يوم السبت المقبل.

جاءت المباراة التي أقيمت بملعب سلطان بن زايد للبولو متكافئة بين الفريقين، رغم أن أنكورا يحمل لقب كأس سلطان بن زايد لعام 2022، فيما يلعب غنتوت على أرضه، وضمت قائمة فريق أنكورا، خالد العمران وريان وكيلي وجييرمو، بينما ضمت قائمة غنتوت يوسف بن دسمال وعلي المري وناصر الشامسي وأوسكار، وأدار المباراة الحكم اوسكار كولومبريس.

وتستأنف مباريات البطولة يوم غد بلقاء غنتوت مع الحبتور في ديربي خاص، حيث يسعى غنتوت لتعويض خسارته ليبقي في صلب المنافسة في ختام مبارياته في الدور التمهيدي، بينما يأمل فريق الحبتور للفوز قبل ملاقاة فريق انكورا المتصدر برصيد نقطتين، حيث تجمع المباراة الختامية في الدور التمهيدي عصر الخميس بين فريقي أنكورا والحبتور وعلى ضوء نتيجتها يتحدد شكل المباراة الختامية المقررة يوم السبت المقبل بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، ويقود الحبتور في تلك البطولة الاحتفالية محمد خالد، راجي، نيكولاس ودياز بجملة تصنيف 6 هاند كاب.

وأكمل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو استعداداته لإنجاح الحفل الختامي للبطولة الذي يشهد العديد من الفقرات الاحتفالية المتنوعة والجوائز القيمة للجمهور، حيث يفتح النادي أبوابه بالمجان لعشاق الفروسية والبولو ومحبي فعاليات النادي، اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر، واستقبال كبار الحضور للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.