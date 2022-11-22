الوقت بدل الضائع.. «مباراة أخرى» في كأس العالم!

أنور إبراهيم (القاهرة)

فُوجيء اللاعبون والجماهير ومحللو المباريات في مونديال قطر، الذي بدأت منافساته منذ يوم الأحد الماضي، بأن حكام المباريات يحتسبون أوقاتاً إضافية كبيرة، بدلاً من الوقت الضائع في كل شوط من المباريات.

ولم يكن ذلك محض مصادفة، وإنما بتوجيهات مباشرة من الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ولم يكن ذلك نتاج أي تعديل في اللائحة، وإنما كان نوعاً من التدقيق في احتساب كل ثانية تضيع أثناء سيرالمباريات، أي في جميع أنواع التوقفات «رميات تماس، ركلات حرة مباشرة أو غير مباشرة، احتفالات اللاعبين بتسجيل هدف، تغيير اللاعبين، أوقات تدخل الـ«VAR»، للتحقق من صحة هدف أو لمسة يد أو تسلل أو بطاقة حمراء، وغيرها، إذ أن كل هذه التوقفات التي تحدث منذ قديم الأزل في المباريات، لم تكن تحتسب إلا فيما ندر، إلى أن جاءت نسخة مونديال قطر، التي تقرر فيها احتساب كل ثانية ضائعة لأي سبب من الأسباب، على غرار ما يحدث في كرة اليد ولعبات رياضية أخرى، بعد أن كان أقصى وقت إضافي في أي شوط من شوطي المباراة لايتجاوز 5 أو 6 دقائق، ولكن الأمر اختلف تماماً في هذه النسخة من كأس العالم، فلا مانع من إضافة 14 دقيقة وقت بدل ضائع في شوط واحد فقط، مثلما حدث في مباراة إنجلترا وإيران، أو 9 و10 دقائق في مباراة أميركا وويلز.

وحرص كولينا على أن يؤكد هذا الكلام عبر تصريحات نقلتها شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، إذ قال: تم إبلاغ جميع الحكام بأمر هذه التعديلات الجديدة قبل إنطلاق البطولة، مشيراً إلى أن أي وقت يضيع، أياً كانت أسبابه، سيتم احتسابه فوراً، وهذا ينطبق على جميع مباريات البطولة وليس مباريات الدور الأول فقط.

وعلق كولينا قائلاً: هذا هو العدل، كما أنه يمنع «ألاعيب» بعض اللاعبين وتفننهم في إضاعة الوقت.

وضرب كولينا مثلاً قائلاً: إذا سجل أي فريق 3 أهداف في شوط واحد، فإن الوقت المفقود في الاحتفالات بالأهداف الثلاثة ثم العودة إلى استئناف اللعب قد يصل إلى 5 أو 6 دقائق.

وأشار كولينا إلى أن الحكم الرابع مكلف باحتساب الوقت بدل الضائع، بينما مهمة حكام تقنية الفيديو ـ احتساب الدقائق الضائعة أثناء تحققهم من صحة هدف أو ركلة جزاء أو لمسة يد أو تدخل عنيف يستوجب طرداً.

وكان من الطبيعي - على حد قول موقع جول العالمي - أن يطول عمر المباراة بصورة ملفتة ولم يسبق لها مثيل، إذ وصل عمر الشوط الواحد إلى ساعة كاملة وسيتكررذلك في كل المباريات المقبلة.

وأوضح الموقع أن الحكام يلتزمون في ذلك بتطبيق تعليمات لجنة الحكام الدولية بالفيفا، وقال: شاهدنا 64 دقيقة وقتاً إضافياً في 4 مباريات فقط «8 أشواط».