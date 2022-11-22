أندية الدوري تختار «الغياب» عن الأضواء في «المونديال»!

مراد المصري (دبي)

اختارت الأغلبية العظمى من أنديتنا الغياب عن الأضواء خلال فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين، خلال فترة كأس العالم، وذلك من خلال إقامة المباريات الودية بشكل مغلق، وغياب الأخبار الخاصة بالفريق بشكل شبه كامل عن المنصات بحثاً عن «الهدوء» ربما.

ولم يتوقف الحد عند إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، حيث غاب حتى في بعض الأوقات الإعلان عن إقامة هذه المباريات أو نشر أي تفاصيل خاصة بها، مما جعل الجماهير تقوم بمتابعة حسابات الأندية المنافسة التي لعبت هذه المباريات وتحديداً الأندية السعودية، التي قامت ببث التفاصيل الكاملة للمباريات إلى جانب بث لقطات الفيديو والملخصات الخاصة بالمباريات، مع اكتفاء حسابات أنديتنا بالصمت.

وتشكل مرحلة التوقف الحالية للدوري التي تستمر حتى 19 ديسمبر، ويتخللها مواجهات في كأس رابطة المحترفين ودور الـ 32 لكأس رئيس الدولة، فترة طويلة للغاية نسبياً، تسعى من خلالها الأندية بالعادة للحفاظ على تواجدها على الساحة وتجنب الانقطاع عن الجماهير، لأسباب تسويقية، خصوصاً في زمن الاحتراف.

وكان الوصل حالة خاصة، عندما أقام مواجهة اتحاد جدة السعودي أمام الجماهير إلى جانب البث التلفزيوني، في خطوة إيجابية للغاية تعزز من العلاقة بين الفريق وجماهيره، إلى جانب المساهمة في الترويج له على صعيد المنطقة.

وتتطلع الجماهير خلال الفترة المقبلة لفتح الأبواب في مثل هذه المباريات، واستغلالها من أجل تعزيز الترابط، حيث لم يبخل «عشاق» الأندية من مساندتها خلال الجولات العشر الماضية، وسط حضور كبير ربما يعتبر الأكبر لحد الآن بعد مرور هذا العدد من الجولات في عصر الاحتراف.