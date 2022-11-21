جائزة زايد الكبرى للهجن تنطلق الجمعة

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2022، وتقام المنافسات ابتداءً من 25 نوفمبر وتتواصل حتى الأول من ديسمبر المقبل، على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.

وتحظى جائزة زايد الكبرى بمشاركة كبيرة من كبار ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحددت اللجنة المنظمة 214 شوطاً، والتى ستجري بواقع 60 شوطاً لسن الحقايق و40 شوطاً لسن اللقايا و34 شوطاً لسن الإيذاع و30 شوطاً لسن الثنايا و40 شوطاً لسن الحول والزمول، للتنافس على 36 رمزاً، تختتم بجائزة شوط الحول الرئيس على السيف الذهبي وجائزة خمسة ملايين درهم.

كما ستشهد السباقات عشرة أشواط تراثية حددت للفئة العمرية من 15 إلى 20، وخصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز إلى صاحب المركز العاشر.

وتعتبر المنافسات ذات قيمة عالية عند المشاركين في المنافسات، حيث إنها الجائزة الوحيدة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو صاحب الفضل الأول في إطلاق سباقات الهجن قبل أكثر من خمسة عقود واستمرارها بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة الرشيدة، كما تحظى منافسات جائزة زايد الكبرى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وتأتي المتابعة استمراراً لاهتمام سموه بهذه الرياضة من خلال مواكبة التطورات التي تمت إضافتها إليها طوال الأعوام السابقة.

وينظم المنافسات، اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ذلك ابتداءً من عملية التسجيل التي انطلقت في الثامن عشر وتتواصل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وانطلقت جائزة زايد الكبرى في عام 1994، وأقيمت السباقات للمرة الأولى بحضور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتزداد أشواطها ومنافساتها قوة وصلابة وشراسة كل عام، وتتضاعف أعداد المشاركين فيها، ويفخر الكثير من أبناء القبائل بأنهم فازوا بأحد الرموز فيها.

‫بدء عملية التسجيل

انطلقت عملية التسجيل في مبنى اتحاد سباقات الهجن، والخاصة بالمشاركين، وذلك ابتداء من الثامن عشر وتتواصل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ويستطيع المشاركون التسجيل للمطايا عبر برنامج المركاض الذكي في نفس الفترة، على أن يُلزم بالحضور المشاركون في أشواط الإنتاج.