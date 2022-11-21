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الرياضي

تتويج بطلات «ألعاب السيدات» في مكتبة محمد بن راشد «الخميس»

تتويج بطلات «ألعاب السيدات» في مكتبة محمد بن راشد «الخميس»
22 نوفمبر 2022 03:47

دبي (الاتحاد)

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أسدل الستار على منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتضمنت 10 ألعاب رياضية.
وسيتم تتويج الفائزات في جميع البطولات خلال حفل كبير يقام في يوم الخميس المقبل في مكتبة محمد بن راشد على خور دبي بمنطقة الجداف.
وشهدت منافسات بطولة كرة الطاولة فوز لاعبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركزين الأول والثاني، حيث فازت اللاعبة وعد محمد بالمركز الأول تلتها أمينة عادل في المركز الثاني، وحلت هبة سامي درويش من النيابة العامة في المركز الثالث.
وفي بطولة الاسكواش فازت فرحة فريد من مؤسسة دبي القابضة العقارية بالمركز الأول، تلتها سامية تهلك من شركة دو للاتصالات المتكاملة في المركز الثاني، وحلت مريم خوري من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في المركز الثالث.

دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات
مكتبة محمد بن راشد
ألعاب السيدات
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