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الرياضي

رئيسة «دولي» الترايثلون تشيد بتحضيرات أبوظبي

رئيسة «دولي» الترايثلون تشيد بتحضيرات أبوظبي
22 نوفمبر 2022 03:47

أبوظبي (وام)

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 أكدت ماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، أن استضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون «أبوظبي 2022»، أصبحت معياراً لأعلى مستوى من التميز في تنظيم منافسات الترايثلون على مستوى العالم، قياساً بما تم تقديمه منذ النسخة الأولى التي استضافتها أبوظبي في عام 2015.
وينظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون نهائيات بطولة العالم للترايثلون «أبوظبي 2022» برعاية «ضمان»، خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر الجاري، في جزيرة ياس، بمشاركة 130 من نخبة وأبطال رياضة الترايثلون حول العالم.
وقالت كاسادو، في كلمة لها موجهة للوفود المشاركة بمناسبة انطلاق البطولة ابتداء من غدٍ «الأربعاء»: على مدار 6 سنوات لا تُنسى من استضافة أفضل بطولة في تاريخ بطولات العالم للترايثلون منذ النسخة الأولى هنا في عام 2015، يسعدنا أن نعود إلى أبوظبي مرة أخرى في أكبر نهائيات لبطولة العالم للترايثلون 2022.
وتابعت: أصبحت استضافة أبوظبي لبطولات العالم للترايثلون مرادفاً لأعلى مستوى من التميز على صعيد اللعبة عالمياً، ومثلما كانت انطلاقة موسمنا متميزة، فان ختام الموسم سيكون أيضاً في غاية التميز بإقامة بطولة العالم في أبوظبي 2022.
وقالت: لدينا بطولات رائعة وتقدير متميز على مر السنين، ومثل هذه النهائيات تعد تتويجاً للعمل الجاد والالتزام بالاهتمام والترويج لرياضاتنا المميزة، بما يستوجب منا تقديم الشكر للجنة المنظمة المحلية ومجلس أبوظبي الرياضي.

الاتحاد الدولي للترايثلون
أبوظبي
بطولة العالم للترايثلون
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