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الرياضي

«الأسود الثلاثة» يلتهم «الإيراني» بسداسية في المونديال

«الأسود الثلاثة» يلتهم «الإيراني» بسداسية في المونديال
22 نوفمبر 2022 03:47

الدوحة (د ب أ)

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حقق المنتخب الإنجليزي المتوقع، وقدم بداية قوية في مشواره ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، حيث تغلب على نظيره الإيراني 6 - 2 على ملعب استاد خليفة الدولي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً منتخبي أميركا وويلز. وافتتح منتخب «الأسود الثلاثة» التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق جود بيلينجهام، ثم أضاف بوكايو ساكا ورحيم سترلينج الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 43 و45.
وفي الشوط الثاني، أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني له والرابع للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 52، ثم سجل مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي هدفاً للمنتخب الإيراني في الدقيقة 65، وبعدها سجل البديلان ماركوس راشفورد وجاك جريليش الهدفين الخامس والسادس لإنجلترا في الدقيقتين 71 و90، قبل أن يسجل طارمي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
وحقق المنتخب الهولندي فوزاً في الدقائق الأخيرة على نظيره السنغالي 2-0، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.
وسجل كودي جاكبو الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 84، قبل أن يضيف دافي كلاسين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
يذكر أن المنتخب الهولندي سيلعب في الجولة الثانية من المجموعة مع نظيره الإكوادوري يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السنغالي مع نظيره القطري في اليوم ذاته.

المنتخب الإنجليزي
المنتخب الإيراني
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