5 مشاهد ترسم لوحة الإبداع في ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

انتهت بطولة العالم لسيارات الفورمولا1 وكانت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى مسك الختام، لإعلان جدارة الهولندي ماكس فيرستابن سائقاً بلقب بطولة العالم، بعد أن حلق على عرش ياس بقوة منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية.

وكتبت حلبة مرسى ياس خمسة مشاهد رائعة في الفصل الرابع عشر من رواية إبداع درة الحلبات، وجاء مشهد الجماهير أهم تلك المشاهد بمدرجات كاملة العدد بعد نفاد تذاكر السباق قبل انطلاقته بفترة طويلة، ورغم زيادة السعة الاستيعابية للمدرجات بإضافة نحو خمسة آلاف متفرج، إلا أن الإقبال كان متزايداً وشهد الحدث ما يقرب من 70 ألف متفرج في اليوم الختامي، بعد امتلاء المدرجات بلوحات فنية ما بين تلك التي زينها مدرج كامل باللون البرتقالي من جانب الجماهير الهولندية، التي حضرت بقوة لتشجيع مواطنها ماكس بطل العالم للعام الثاني على التوالي، وبين أعلام المكسيك التي ساندت بيريز سائق ريد بل، الذي كان ينافس بشراسة على الوصافة، وكذلك لم يغب الجمهور الإنجليزي الذي شجع هاميلتون بقوة رغم ابتعاده عن اللقب.

أما ثاني المشاهد فكان في الإثارة التي تبدلت هذا العام عن العام الماضي بعد أن كانت على اللقب حدثت على الوصافة، في معركة شرسة استمرت حتى الثواني الأخيرة، بين لوكلير سائق فيراري وسرجيو بيريز سائق ريد بل، إلا أن لوكلير نجح في حسم الوصافة بفضل سياسة فريقه الناجحة وإدارة السباق بحنكة، لاسيما وأن خروجه مرة واحدة لمرأب الصيانة كان السبب الرئيس للتفوق، في حين أن خروج بيريز مرتين حال دون تحقيقه المركز الثاني، رغم السرعة الكبيرة له في اللفات السبع الأخيرة التي حاول خلالها اللحاق بمنافسه، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

ويعد مواصلة فيرستابن تحطيم الأرقام ثالث المشاهد الفنية في السباق الختامي، حيث نجح بعد فوزه بلقب جولة أبوظبي في الابتعاد برقم الأكثر فوزاً في موسم واحد، متفرداً ومنفرداً برصيد 15 جولة، وبفارق جولتين عن رقم كل من الأسطورة شوماخر ولويس هاميلتون اللذين يمتلك كل منهما 13 فوزاً فقط.

وفي الواحات كان المشهد الرابع، حيث التفاعل الكبير من جانب الجماهير قبل وبعد السباق، لاسيما في ظل الفعاليات المتنوعة لكل أفراء العائلة، واستمتع الحضور بفاعليات رياضية وفقرات فنية وكذلك ألعاب خاصة للكبار والأطفال، وهناك من جرب قيادة سيارة الفورمولا وآخر تسابق على أسرع زمن لتغيير إطاراتها وثالث تسلق، ورابع دخل سباق كرة القدم في التمرير وخامس استمتع بتجربة خاصة لقيادة افتراضية لطائرة طيران الاتحاد، وهناك من كان مستمتعاً بالتراث الإماراتي الأصيل مع الصقور.

وأخيراً انتظر عشاق الفورمولا1 مشهد الألعاب النارية على خط النهاية احتفالاً بالبطل، ليكون مسك ختام أهم خمسة مشاهد في الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 من أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية.