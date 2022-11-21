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الرياضي

«فلير دو سوليل» تحصد كأس رئيس الدولة للخيول

«فلير دو سوليل» تحصد كأس رئيس الدولة للخيول
22 نوفمبر 2022 03:47

أبوظبي (الاتحاد)

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حصدت المهرة «فلير دو سوليل» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لقب المحطة الثالثة عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء أمس الأول، ضمن سلسلة سباقات النسخة التاسعة والعشرين للكأس الغالية التي حققت نجاحاً مبهراً في ثالث محطاتها العربية، بعد ختام جولاتها الأوروبية والأميركية.
وتحظى سلسلة السباقات باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية، ترسيخاً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وتمكنت المهرة «فلير دو سوليل» المنحدرة من نسل «منجز وذيبة بنت عامر»، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسو وتحت قيادة الفارس إيكيم جيان برنارد، من اقتناص لقب المحطة المغربية التي شهدت مشاركة 16 خيلاً في السباق الذي أقيم لمسافة 1750 متراً والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق.
ونجحت البطلة من قطع مسافة السباق بزمن 1:10:48 دقيقة، وحلت بالمرتبة الثانية «إسراء أم ربيع» للمالك والمدرب زكريا سمالي وقيادة الفارس عبدالرحيم فضول، وجاء في المركز الثالث أجدال دي جرين للمالك والمدرب جمال باجو وتحت قيادة جيرالد موسى.
حضر السباق وتوج الأبطال العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية.
وقال العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية: «سعداء بمواصلة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية وتنظيمها في المملكة المغربية الشقيقة، امتداداً لدعم القيادة الرشيدة لمسيرة دعم ورعاية الخيل العربي في كل مضامير العالم، في إطار الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وإعلاء شأن الخيول العربية»، مشيداً بالنجاحات الكبيرة التي حققها سباق الكأس الغالية في المغرب.
بدوره، توجه فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة انتصار المهرة «فلير دو سوليل» بلقب سباق محطة المغرب وما تبرهن عليه خيول ياس للسباقات من نجاحات كبيرة في كل مضامير العالم، كما هنأ بالنجاحات المبهرة التي سجلها الحدث، مؤكداً أن توجيهات سموه تقود إلى العالمية بنوعية السباقات واختيار أهم المهرجانات الكبيرة في دول العالم.

كأس رئيس الدولة للخيول
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