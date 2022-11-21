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الرياضي

الجزيرة والشارقة.. قمة «أقوياء اليد»

الجزيرة والشارقة.. قمة «أقوياء اليد»
22 نوفمبر 2022 03:47

رضا سليم (دبي)

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يشهد دوري أقوياء اليد اليوم، قمة مبكرة بين الجزيرة والشارقة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للمسابقة وذلك بصالة «فخر أبوظبي»، وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان هذا الموسم بعد نهائي كأس الإمارات، والتي حسمها «الملك الشرقاوي» لمصلحته، وهو ما يجعل المواجهة هذه المرة مختلفة، حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز للدخول في الصراع المبكر على الصدارة.
كان الجزيرة قد تعادل في الجولة الثانية أمام شباب الأهلي، فيما فاز الشارقة على مليحة، ويتصدر الوصل قمة المسابقة باعتباره الفريق الوحيد الذي حقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية حتى الآن، وفي حالة فوز الشارقة سيتساوى مع الوصل في النقاط، بينما فوز الجزيرة سيضع «الإمبراطور» على القمة حتى إشعار آخر.
ورغم أن الموسم لا زال في بدايته، إلا أن النظام الجديد للمسابقة دفع الأندية للبحث عن القمة والدخول في حسابات المقدمة بحثاً عن وضعية أفضل في الدور نصف النهائي حيث سيتم تقسيم جميع الفرق إلى مجموعتين طبعاً للمراكز في الترتيب النهائي للدور التمهيدي حيث سيكون الأول والثالث والخامس والسابع في المجموعة الأولى، والثاني والرابع والسادس والثامن في المجموعة الثانية.
ويتعامل الملك الشرقاوي مع المباراة من واقع خبرة لاعبيه والاستقرار الفني والإداري ورغبة السيطرة على جميع البطولات للموسم الثاني على التوالي فيما يطمح الجزيرة في العودة القوية ولعل تأهله لنهائي كأس الإمارات يكشف مدى رغبة الفريق في البحث عن بطولة هذا الموسم ومقارعة كل الفرق على صدارة الدوري وهو ما يؤكد أن المنافسة على الصدارة لن تكون فقط بين الشارقة وشباب الأهلي كما حدث في الموسم الأخير في ظل الدخول القوي لكل من الجزيرة والوصل.

الجزيرة
الشارقة
أقوياء اليد
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