منتخب الجولف يدشن مشواره في «آسيوية ماليزيا»

دبي (الاتحاد)

دشن المنتخب الوطني فوق 55 عاماً «الكبار» للجولف، أمس، مشواره في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للاعبين الهواة، المقامة حتى 24 الشهر الجاري في نادي «كوتا بيرمادي والنادي الريفي» في مدينة سيلانجور في ماليزيا.

ويرأس بعثة المنتخب اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف رئيس بعثة المنتخب إلى ماليزيا، وتضم البعثة اللاعبين سعيد المالك، ومحمد درويش، ومحمد المشرخ، وعمر ثابت.

وأكد اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، أن اتحاد اللعبة وبتوجيهات من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، يحرص على التواجد الدائم للمنتخبات الوطنية في هذه البطولات الكبرى.

وقال: «تمثل البطولة محطة هامة ضمن استراتيجية اتحاد اللعبة طويلة الأمد، الهادفة إلى مواصلة الارتقاء بمستوى لاعبي الدولة، عبر المشاركة الدائمة في كبرى الأحداث القارية والدولية».

وأضاف: «تأتي المشاركة الإماراتية في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للكبار، بعد أيام قليلة من مشاركة المنتخب في كأس نومورا في ماليزيا، وتعد ثاني أعرق وأكبر البطولات عالمياً المخصصة للاعبين الهواة، مع التأكيد على صغر المعدلات العمرية للاعبين، بهدف مواصلة العمل على خطة الاتحاد التي استهلت منذ مطلع العام الجاري، الهادفة إلى توفير كل متطلبات النجاح نحو مواصلة لاعبي ولاعبات الجولف الإماراتي لتطوير ذاتهم».

وأشار الهاشمي إلى أهمية ضمان استمرارية تجهيز البدلاء في مختلف المراحل السنية، وقال: «واصل اتحاد اللعبة ضمن استراتيجيته، الدفع بلاعبي الصف الأول للمشاركة أغسطس الماضي في كأس إيزنهاور البطولة الأضخم عالمياً للاعبين الهواة، قبل مواصلة الاستراتيجية ذاتها الهادفة لصقل الموهبة واكتساب خبرات الاحتكاك القوي وتطوير الأداء بالمشاركة في كأس نومورا بالعناصر الشابة لنعود اليوم وعبر الرعيل الأول من اللاعبين للمشاركة في استحقاق بطولة آسيا والمحيط الهادئ، في ثلاثة أحداث هي الأكبر عالمياً لفئة اللاعبين الهواة».