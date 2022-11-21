رونالدو.. نصف مليار على «إنستجرام»

رضا سليم (دبي)

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أول شخص في التاريخ يصل عدد متابعيه في «إنستجرام» إلى نصف مليار متابع، بعدما نجح العام الماضي في الوصول إلى 500 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام.

وارتفع عدد متابعي رونالدو بنسبة 47% تقريباً خلال العام الماضي، ولديه معدل مشاركة بنسبة 2.25% في المنشورات، وتقدر قيمة كل منشور بـ3.1 مليون جنيه إسترليني.

ويقود النجم البرتغالي منتخب بلاده في مشواره بكأس العالم 2022، حيث يبدأ المنتخب مسيرته في البطولة أمام غانا يوم الخميس المقبل في إطار المجموعة الثامنة للبطولة.

ويحتل ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان المركز الثاني خلف رونالدو في قائمة الرياضيين الأكثر متابعة برصيد 375 مليون متابع عبر موقع «إنستجرام».