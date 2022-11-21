كرة المونديال «مصرية» بخبرة باكستانية

رضا سليم (دبي)

كشف سيف الوزيري رئيس شركتي بريزنتيشن واستادات، عن أن كرة كأس العالم قطر 2022 الرسمية هي صناعة مصرية 100%، وأن مصر ستكون محطة تصدير رئيسية لتصنيع كرة القدم إلى العالم، بداية من مونديال قطر.

واحتكرت باكستان صناعة الكرات في السنوات الماضية، بنسبة تعدت الـ70 %، وتشتهر مدينة سيالكوت هناك بتلك الصناعة، ويتواجد فيها آلاف المصانع التي تصنّع كرات أشهر الماركات العالمية، إلا أن الشركة المصرية نجحت في إبرام تعاقدها.

وقال هشام السيد، المسؤول عن أول مصنع معتمد من شركة «أديداس» العالمية في مجال تصنيع كرة القدم، عن كواليس تنفيذ كرة البطولة: «كان لدينا حلم كبير على مدار الأشهر الماضية، بخروج كرة كأس العالم من أرض مصر، وسعينا لذلك واجتهدنا حتى رأينا الحلم يتحول إلى حقيقة».

وأضاف: «تعاقدنا مع شركة باكستانية لنقل الخبرات، وهذه الشركة هي واحدة من أكبر الشركات المسؤولة عن تصنيع الكرات في العالم، ونقلوا لنا الخبرات والأجهزة وكافة التفاصيل على مدار 6 أشهر ماضية، واستطعنا تنفيذ المصنع وإنتاج الكرات المشاركة في كأس العالم وتم تصنيع 1500 كرة في مصر، من أصل 6 آلاف كرة للبطولة».

وتابع: «تدريب العمالة كان صعباً للغاية، حيث تم إرسالهم على مدار شهرين لدولة باكستان، وهذا الأمر كان مكلفاً للغاية، وبعد ذلك تم تدريبهم في مصر، وتدريب العديد من العمال الآخرين، ليتم تقديم منتج مثالي لا يشوبه أي خطأ، ومعتمد من الشركة العالمية».