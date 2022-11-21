زيادة أيام دور الـ32 من كأس رئيس الدولة

معتز الشامي (دبي)

أعلن اتحاد الكرة، مواعيد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجاري 2022-2023، مساء أمس، بعدما قام بزيادة أيام الجولة لتنطلق في 4 ديسمبر المقبل وليس في 5 من ذات الشهر كما كان معلن سابقاً.

ويأتي قرار لجنة المسابقات بالاتحاد بعد التشاور مع الأندية، بسبب رغبة اللجنة في عدم تعارض توقيتات المباريات مع منافسات كأس العالم المقامة حالياً في الدوحة، حيث ستقام أغلب المباريات في الخامسة إلا الربع مساء و3 مواجهات فقط ستقام عند السابعة والنصف، وتبدأ المواجهات يوم الأحد 4 ديسمبر بمواجهتين فقط عند الرابعة و 35 دقيقة مساء، تجمع الأولى بين الإمارات والرمس على ستاد نادي الإمارات، بينما تجمع الثانية بين دبا الحصن والجزيرة على ستاد نادي دبا.

وتقام 3 مباريات يوم الاثنين 5 ديسمبر المقبل، جميعهم في نفس التوقيت الرابعة و40 دقيقة مساء، بحيث يحل النصر ضيفاً على فريق السيتي، ولكن تقرر أن تقام المباراة على ستاد آل مكتوم، وذلك لأن السيتي لا يمتلك ملعباً، فيما يلتقي الفجيرة مع حتا في مواجهة خالصة لفريقين من دوري الأولى، على ستاد نادي الفجيرة.

ويلتقي البطائح أمام الجزيرة الحمراء على ستاد نادي الشارقة، وتستأنف المباريات في اليوم التالي 6 ديسمبر بـ3 مواجهات، حيث يلتقي التعاون مع الحمرية عند الساعة الرابعة و35 دقيقة على ستاد نادي الإمارات، والمباراة الثانية بين الظفرة و بينونة عند الساعة الرابع و50 دقيقة مساء على ستاد حمدان بن زايد بالظفرة، وثم مواجهة فرسان هسبانيا وجلف أف سي على ستاد نادي حتا عند الساعة الرابعة و40 دقيقة.

وفي يوم الأربعاء 7 ديسمبر المقبل، ستشهد البطولة مواجهات قوية، حيث يستضيف الوصل فريق مسافي عند الساعة 4:45 مساء، ويحل الذيد ضيفاً على اتحاد كلباء عند الساعة 4:35، بينما تختزل الإثارة بمواجهة النهائي المبكر، بين شباب الأهلي وضيفه الوحدة عند الساعة 7:30 مساء على ستاد راشد بدبي.

فيما تقام 4 مباريات في ختام الدور 32 من كأس رئيس الدولة في اليوم الأخير للمواجهات الموافق الخميس 8 ديسمبر المقبل، بحيث يستضيف العين فريق دبا، ويحل مصفوت ضيفاً على بني ياس وتقام المباراتين في نفس التوقيت 4:45 مساء، بينما يحل عجمان ضيفا على العربي في ستاد نادي الإمارات عند الساعة 7:30 مساء، ويلتقي العروبة أمام خورفكان في نفس التوقيت أيضا على ستاد نادي الفجيرة.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى مراسم القرعة في وقت سابق، حيث تقرر تأهل الشارقة مباشرة إلى دور الـ16 بصفته حامل لقب النسخة الماضية، بحيث سينتظر الشارقة الفائز من لقاء النصر وسيتي.