دبا الحصن «خامس المتصدرين» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

بات دبا الحصن خامس فريق ينجح في اعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي 2022-2023، بنهاية الجولة 11 بتفوقه على مضيفه بينونة 3-0، مستفيداً في المقابل من تعثر منافسه حتا بالخسارة أمام مسافي 2-1، فيما تقدم الجزيرة الحمراء إلى الوصافة بفوزه على الفجيرة 1-0، واستعاد الإمارات ذاكرة الانتصارات بفوزه على الحمرية 2-0، وفي بقية المباريات فاز الذيد على سيتي 3-0، ومصفوت على العروبة 2-1، واكتسح العربي فرسان هسبانيا بالفوز الأكبر في الدوري 9-2.

وضمت قائمة المتصدرين منذ نهاية الجولة الأولى فرق حتا، بجانب الجزيرة الحمراء الذي تصدر بنهاية ثلاث جولات شملت الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف أمام العربي، والثالثة برصيد 7 نقاط، والسابعة برصيد 14 نقطة، فيما تصدر العربي الترتيب بنهاية الجولة الرابعة بـ 10 نقاط، مقابل جولتين على التوالي تصدرهما الإمارات بنهاية الخامسة بـ 10 نقاط، السادسة بـ11 نقطة، وصولاً إلى الصدارة الحالية لدبا الحصن بنهاية الجولة 11 برصيد 21 نقطة.

وشهدت الجولة 11 تسجيل هدفين، وهي المرة الثالثة التي تتكرر فيها ذات الحصيلة خلال مشوار الدوري، كثاني أعلى معدل تهديفي بعد الجولة السابعة والتي شهدت تسجيل 34 هدفاً.

وانتزع ليذبيري سيلفا مهاجم «الصقور» صدارة هدافي دوري الأولى برصيد 10 أهداف، متفوقاً على منافسيه محمد المربوعي مهاجم دبا الحصن برصيد 9 أهداف، وكارلوس ألبرتو لاعب التعاون برصيد 8 أهداف، وكان ليذبيري نجح في تسجيل الهدف الثاني لـ «الصقور» أمام مضيفه الحمرية 2-0، ليرفع الإمارات العائد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين على التوالي أمام الجزيرة الحمراء 1-3، والتعاون 1-2، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، مقابل 18 للحمرية الرابع.

وتتواصل إثارة مباريات دوري الأولى بالتزامن مع نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر، بإقامة الجولة 12 والتي تنطلق الجمعة المقبل بمباراة سيتي والعربي، وتتواصل أمسية السبت بمباريات العروبة والذيد، الفجيرة والتعاون، فرسان هسبانيا والرمس، وتختتم الجولة الأحد مباريات جلف إف سي والحمرية، حتا ومصفوت، الإمارات ومسافي، دبا الحصن والجزيرة الحمراء.