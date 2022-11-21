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الرياضي

الشارقة يلتقي الشباب السعودي ودياً 3 ديسمبر

الشارقة يلتقي الشباب السعودي ودياً 3 ديسمبر
22 نوفمبر 2022 03:47

علي معالي (الشارقة)

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بدأ الروماني كوزمين مدرب فريق الشارقة مرحلة الاستعداد لمباراة بني ياس المقبلة يوم 26 من الشهر الجاري في الجولة الثانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقرر إقامتها على استاد الشارقة، حيث انتظم الجميع في التدريبات سواء البوسني بيانيتش أو عادل الحوسني وعبدالله غانم، وسالم صالح، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة تخلو قائمة الفريق من الإصابات بعد شفاء كل الحالات.
وكان «الملك» قد حقق الانتصار في الجولة الأولى لهذه المسابقة على «السماوي» بملعبه بثلاثية نظيفة، وسوف يلتقي الفريق ودياً بعد هذه المباراة مع فريق الشباب السعودي يوم 3 ديسمبر المقبل، وهي المباراة الودية الثانية أمام فريق سعودي خلال هذه الفترة، حيث التقى مع الطائي ونجح «الملك» في الفوز بهدفين سجلهما سالم صالح وباكو ألكاسير.
ويسعى كوزمين خلال هذه الفترة إلى استعادة قوة الشارقة من جديد، بعد أن تراجع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين إلى المركز الرابع بـ 20 نقطة وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي والوحدة في قمة البطولة، ونقطة واحدة عن الوصل الذي يحتل المركز الثالث، وهناك الكثير من الأمور التي يجب على المدرب علاجها خاصة حالة عدم التركيز التي تنتاب بعض اللاعبين في الدقائق الأخيرة وهو ما أفقد الملك أكثر من نقطة مؤخراً.
كما أصبح كوزمين مطالب بأن يجد الحلول المناسبة في خط الوسط لكي يكون أكثر فاعلية وانسجام مع الهجوم، في ظل حالة التراجع النسبي التي حدثت للفريق الملكي مؤخرا جعلته يبتعد عن القمة التي ظل ينافس عليها منذ بداية الموسم.

الشارقة
الشباب السعودي
كوزمين
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