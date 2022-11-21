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الرياضي

«النمور 17» للمرة الثانية في «المحترفين»

اتحاد كلباء حقق نتائج مميزة في الدوري (تصوير: إحسان ناجي)
22 نوفمبر 2022 03:47

دبي (الاتحاد)

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فرض اتحاد كلباء نفسه على «دوري أدنوك للمحترفين»، وبعد 10 جولات، جمع الفريق 17 نقطة، بالتساوي مع حصاد موسم 2020-2021.
ويقدم «النمور» الذي يشارك في دوري المحترفين المرة التاسعة أداءً متميزاً، وأصبح من فرق «النصف الأول» من جدول الترتيب.
احتل اتحاد كلباء المركز الـ 12 «الأخير»، في ظهوره الأول موسم 2010-2011، مع نهاية «الجولة العاشرة» وله 4 نقاط فقط، وبلغ حصاد الفريق 3 نقاط  في الجولة العاشرة موسم 2012-2013، ليصبح في «المركز 14».
وتراجع رصيد اتحاد كلباء في موسم 2014-2015 ليصبح نقطة واحدة مع نهاية الجولة العاشرة محتلاً المركز الأخير للمرة الثالثة على التوالي، وبدأت حالة الفريق تتحسن موسم 2016-2017، حيث جمع 5 نقاط في أول 10 مباريات، احتل بها «المركز 11» من بين 14 فريقاً في الدوري، وفي موسم 2018- 2019 جمع «النمور« 11 نقطة، في المركز العاشر، ومنذ هذا الموسم نجح الفريق في الحفاظ على وجود في «المحترفين».
في موسم 2019-2020 جمع اتحاد كلباء 10 نقاط، احتل بها المركز العاشر، وفي الموسم التالي 2020- 2021، جاءت أفضل قفزة، بالوصول إلى «17 نقطة» في «المركز السادس».
وفي الموسم التالي، تراجع الفريق نسبياً، ليحتل المركز الحادي عشر وله 12 نقطة، إلا أنه عاد هذا الموسم ليحقق انتفاضة متميزة مع المدرب فرهاد مجيدي بـ 17 نقطة، مؤكداً جدارته بأن يكون بين الكبار، حيث يتقاسم المركز الخامس مع العين والجزيرة وعجمان ولكل منها 17 نقطة.

اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
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