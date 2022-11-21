«السباق إلى دبي» يعود في 2023

دبي (الاتحاد)

اتخذت اللجنة المنظمة لبطولات الجولف «السباق إلى دبي»، قراراً بإعادة تسمية تصنيف جولة دي بي ورلد، المسابقة التي تقام على مدار الموسم لتتويج صاحب المركز الأول الأكثر حصداً للنقاط، لتصبح مجدداً تصنيف «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس اعتباراً من الموسم المقبل لعام 2023 فصاعداً.

يعد «السباق إلى دبي»، اسماً مألوفاً بالطبع، بعدما كان في السابق عنواناً للتصنيف القائم على النقاط، التي يحصدها اللاعبون في البطولات خلال الموسم من عام 2009 حتى 2021، ثم تغير الاسم إلى تصنيف جولة «دي بي ورلد» بالشراكة مع رولكس في الموسم الحالي لعام 2022، عندما أصبحت دي بي ورلد الشريك الرئيسي للجولة الرئيسية لمجموعة الجولة الأوروبية.

ويعود مسمى «السباق إلى دبي» بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اعتباراً من الموسم المقبل، والذي سيتقاسم فيه اللاعبون الثمانية الأوائل مجموعة مكافآت مالية تمت زيادتها إلى 6 ملايين دولار، كجزء من إجمالي الجوائز المالية البالغة 144.2 مليون دولار، كما سيقام ما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة في الروزنامة العالمية لجولة دي بي ورلد في 2023.

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نحن سعداء بالكشف عن موسم جديد من السباق إلى دبي، والذي سيسلط الضوء على عروض الجولف العالمية في دبي، ويعزز مكانتها كمركز للرياضة العالمية والسياحة والفعاليات، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لجعل دبي الوجهة الأكثر زيارة وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل فيها.»

ومن بين أبطال السباق إلى دبي السابقين أسماء نجوم مثل: روري ماكلروي، جون رام، تومي فليتوود وبطل العام الماضي كولين موريكاوا.

ستكون بطولة جولة دي بي ورلد بجوائزها المالية 10 ملايين دولار، والتي ستقام في عقارات جميرا للجولف للعام الخامس عشر على التوالي، البطولة الختامية للموسم مرة أخرى في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2023.