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الرياضي

دبي تحتضن «عمومية الليجا»

دبي تحتضن «عمومية الليجا»
22 نوفمبر 2022 03:47

مراد المصري (دبي)

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تحتضن دبي الجمعة العمومية لأندية الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، وذلك خلال فترة توقف المنافسات خلال كأس العالم في قطر 2022، وهو الاجتماع الذي يعتبر الأهم سنوياً وسيتواجد خلاله ممثلو الأندية المحترفة الـ 42 في الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا.
وبحسب رابطة الدوري الإسباني فإنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي خلال الأيام المقبلة، لكنه يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات، التي تقوم بها خلال فترة التوقف للمونديال، وتسعى من خلالها فتح باب التواصل مع العالم، من خلال إقامة هذا الاجتماع في دبي، للتواصل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب خوض عدد من الفرق مباريات ودية في الأرجنتين وتشيلي وتركيا وغيرها. وأوضحت «الليجا» أنها تسعى للاستفادة من فترة التوقف لكأس العالم، من أجل الاندماج في أسواق أخرى، وهو ما يجعلها تسافر رفقة ممثلي الأندية إلى دبي، حيث من المقرر عقد الجمعية العمومية هناك، علاوة على ذلك، ستكون هناك جلسات تواصل مع الأندية، الشركات والمؤسسات العامة الأخرى في المنطقة، وكلها ستسهل فرص الشراكة الجديدة والاستثمار والتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي بيان للرابطة، أكدت أن نشاطاتها لن تتوقف خلال فترة كأس العالم، مع مواصلة إقامة مباريات دوري الدرجة الثانية، إلى جانب قيام الأندية بنشاطات ترويجية حول العالم.
وينطلق ريال بيتيس في جولة في أميركا الجنوبية، حيث سيلعب ضد ريفر بليت وكولو كولو في الأرجنتين وتشيلي، كما سيسافر رايو فاليكانو وفياريال إلى تركيا، حيث سيلعبان ضد فنربخشة وجلطة سراي، وسيتواجد فريق العاصمة في إسطنبول في الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل، بينما سيكون «الغواصة الصفراء» في المدينة من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل، والهدف هو زيادة وعي الجماهير بلاليجا وأنديتها في تلك المنطقة.

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