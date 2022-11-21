الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

5 ملايين درهم جوائز «السلم للدراجات»

5 ملايين درهم جوائز «السلم للدراجات»
21 نوفمبر 2022 21:34

دبي (الاتحاد)
اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدرجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، لائحة القوانين الخاصة بسباقات النسخة السابعة التي تنطلق مطلع ديسمبر المقبل بجوائز مالية تبلغ 5 ملايين درهم.
وستقام المنافسات على مدار 3 أشهر من ديسمبر 2022 إلى فبراير 2023، مع اعتماد سبع سباقات رئيسية للهواة والمحترفين من كلا الجنسين ذكوراً وإناثاً، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، وسباق الإماراتيات يوم 11 ديسمبر، وسباق السلم الصحراوي الأول يوم 17 ديسمبر، وسباق النخبة للرجال يوم 8 يناير المقبل، وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني يوم 11 فبراير المقبل، وسباق السلم للنخبة السيدات يوم 12 فبراير، وسباق السلم الصحراوي الثاني يوم 26 فبراير.
وجاء اعتماد اللجنة العليا برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية للائحة الفنية خلال اجتماعها برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، بحضور الأعضاء: ماجد عبدالرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي بسام النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويق، ومحمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجيستية، من أجل إقامة السباقات وفق اطر ثابتة وواضحة تتضمن كافة البنود للتعليمات التي يجب التقيد بها من قبل المشاركين وقائمة المخالفات والمحظورات، ومختلف الجوانب التي من شأنها أن تعزز من مكانة البطولة التي ورغم أنها مخصصة للهواة، لكنها نجحت على مدار النسخ الماضية من الوصول إلى أعلى درجات الاحترافية.
كما اعتمدت اللجنة المنظمة العليا قائمة الجوائز المالية الإجمالية البالغة 5 ملايين درهم، على أن يتم إعلان قيمة الجوائز المالية المخصصة لكل سباق قبل يومين من انطلاقته، وجاء اعتماد اللجنة المنظمة للائحة القوانين، تماشياً مع تطور البطولة واتساع قاعدة المشاركين وشمول مختلف الشرائح فيه.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: «الوطني» يرسخ نهج الشورى في الإمارات
تعاون بين «صحة دبي» والمجموعة الوطنية في سنغافورة
سباق السلم للدراجات
دبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
الرياضي
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
اليوم 21:06
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
الإمارات
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
اليوم 21:03
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
محمد بن عبدالله القرقاوي
الإمارات
محمد القرقاوي: الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©