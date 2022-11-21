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الرياضي

رونالدو لميسي: «كش ملك»!

رونالدو لميسي: «كش ملك»!
21 نوفمبر 2022 19:49

الدوحة (أ ف ب)

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 أكد النجم البرتغالي كريستيانو رنالدو أنه يود أن يكون «اللاعب الذي يقول لميسي كش ملك»، على هامش مونديال 2022 في قطر الذي يبحث فيه الغريمان الأزليان عن لقب عالمي أول مع بلديهما، مؤكداً في سياق آخر أن نزاعه مع ناديه مانشستر يونايتد لن يؤثر على حظوظ البرتغال في العرس الكروي.
أحدث الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات زلزالاً كروياً، عندما كشف في مقابلة الأسبوع المنقضي أنه «لا أحترم» الهولندي إريك تن هاج مدرب الشياطين الحمر، وأنه شعر «بالخيانة» من قبل مسؤولي النادي متهماً إياهم بالرغبة في الإطاحة به من الفريق.
قال رونالدو خلال في مؤتمر صحفي من المركز التدريبي للبرتغال: «ليس لدي أدنى شك في أن هذه المقابلة، ومقابلات أخرى مع لاعبين آخرين، يمكن أن تهز اللاعب أحياناً لكنها لن تهز الفريق».
أوقف رونالدو الذي سيخوض النهائيات العالمية للمرة الخامسة وعلى الأرجح الأخيرة، من قبل ناديه لمباراة واحدة بعد رفضه الدخول كبديل أمام توتنهام الشهر الماضي وخرج من أرض الملعب قبل صافرة النهاية.
قال اللاعب البالغ 37 عاماً خلال المقابلة إنه شعر «بالاستفزاز» لرد الفعل هذا من قبل تن هاج، وأكد الاثنين أنه لم يكن نادماً على إجرائها.
أضاف: «لا أقلق بشأن ما يعتقده الآخرون، أتحدّث عندما يحلو لي. كل فرد في الفريق يعرف من أنا وما أؤمن به».
وأكد أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عن مصافحة باردة بينه وزميله في يونايتد برونو فرنانديز، إلى جانب مشاهد له وهو يمازح لاعب مانشستر سيتي جواو كانسيلو، كانت مبالغاً فيها من قبل وسائل الإعلام.
وأكد لاعب ريال مدريد الإسباني السابق: «الجو العام ممتاز، إنه مضاد للرصاص. اللاعب التالي الذي يأتي إلى هنا، ليس عليكم أن تسألوه عن ذلك، لا تتحدثوا عني، ليس عليكم التحدث عن كريستيانو رونالدو... ساعدوهم واسألوهم عن كأس العالم».
تستهل «سيليساو» مشوراها ضد غانا الخميس، قبل مواجهة الأوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.
ويعد رونالدو الذي خاض بداياته مع المنتخب الأول في العام 2003، هو أفضل هداف على الإطلاق في كرة القدم الدولية برصيد 117 هدفاً في 191 مباراة.
ظهر مؤخراً في إعلان رائع لـ «لوي فويتون» جنباً إلى جنب مع منافسه الأزلي ليونيل ميسي، حيث تم تصوير الثنائي وهما يلعبان الشطرنج.
قال مبتسماً: «أود أن أكون اللاعب الذي يقول لميسي كش ملك. حدث ذلك في لعبة الشطرنج وفي كرة القدم سيكون مذهلاً».
فاز الأرجنتيني ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.
علّق رونالدو: «حتى لو فزت بكأس العالم، فإن هذا الجدل سيستمر. بعض الناس يحبونني أكثر، والبعض الآخر يحبونني بدرجة أقل، كما هو الحال في الحياة، البعض يحب الشقراوات والبعض الآخر السمراوات. وستكون كأس العالم دائماً مناسبة لذلك».
وأضاف: «لكن إذا قلتم لي إني لن أفوز بأي بطولات أخرى في مسيرتي، فسأظل سعيداً، بالنظر إلى كل ما حققته».

رونالدو
ميسي
كأس العالم 2022
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