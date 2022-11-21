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الرياضي

«الإنجليزي» يفتتح مشوار المونديال بانتصار سداسي

«الإنجليزي» يفتتح مشوار المونديال بانتصار سداسي
21 نوفمبر 2022 19:42

الدوحة (د ب أ)
حقق المنتخب الإنجليزي التوقعات وقدم بداية قوية في مشواره ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، حيث تغلب على نظيره الإيراني 6 / 2 اليوم الاثنين على ملعب استاد خليفة الدولي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي أميركا وويلز.
وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق جود بيلينجهام، ثم أضاف بوكايو ساكا ورحيم سترلينج الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 43 و45 .
وفي الشوط الثاني، أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني له والرابع للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 52، ثم سجل مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي هدفاً للمنتخب الإيراني في الدقيقة 65، وبعدها سجل البديلان ماركوس راشفورد وجاك جريليش الهدفين الخامس والسادس لإنجلترا في الدقيقتين 71 و90 ، قبل أن يسجل طارمي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

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