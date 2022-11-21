الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر رأس الخيمة

«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر رأس الخيمة
21 نوفمبر 2022 17:00

دبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره الداخلي الذي أُقيم في إمارة رأس الخيمة على مدار ثمانية أيام، وذلك في إطار استعداداته للمشاركات المقبلة، ومن أبرزها بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2022.
وخاض «الأبيض الأولمبي» خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب الكوري الجنوبي، حقق الفوز في المباراة الودية الأولى 2-1، بينما خسر المباراة الثانية بهدفين نظيفين.
وأكد الإسباني دينيس سيلفا مدرب الأبيض الأولمبي أن الاستعدادات المبكرة للمشاركات المقبلة تُعد خطوة مهمة، خاصة في ظل انضمام لاعبين جدد، والذين تم متابعتهم وتصعيدهم من منتخب الشباب.
وأضاف دينيس سيلفا، قدمنا تجربتين وديتين أمام منتخب كوريا الجنوبية، الذي يُعد أحد أقوى المدارس الكروية في آسيا، وحققنا بعض الأهداف التي خططنا لتحقيقها في هذه المرحلة من الإعداد، وسنواصل العمل خلال التجمعات القادمة على إكساب اللاعبين المزيد من الخبرات الفنية.
من جهة أخرى، أقام الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة وأعضاء مجلس الإدارة مأدبة عشاء لأفراد منتخبنا الوطني في اليوم الختامي لتدريبات المنتخب التي استضافها النادي.

أخبار ذات صلة
6 بطاقات صفراء تكلف شباب الأهلي 5 آلاف درهم
زيادة أيام دور الـ32 من كأس رئيس الدولة
المنتخب الأولمبي
اتحاد الكرة
كأس آسيا للشباب
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
الرياضي
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
اليوم 21:06
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
الإمارات
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
اليوم 21:03
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
محمد بن عبدالله القرقاوي
الإمارات
محمد القرقاوي: الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©