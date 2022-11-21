«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره الداخلي الذي أُقيم في إمارة رأس الخيمة على مدار ثمانية أيام، وذلك في إطار استعداداته للمشاركات المقبلة، ومن أبرزها بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2022.

وخاض «الأبيض الأولمبي» خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب الكوري الجنوبي، حقق الفوز في المباراة الودية الأولى 2-1، بينما خسر المباراة الثانية بهدفين نظيفين.

وأكد الإسباني دينيس سيلفا مدرب الأبيض الأولمبي أن الاستعدادات المبكرة للمشاركات المقبلة تُعد خطوة مهمة، خاصة في ظل انضمام لاعبين جدد، والذين تم متابعتهم وتصعيدهم من منتخب الشباب.

وأضاف دينيس سيلفا، قدمنا تجربتين وديتين أمام منتخب كوريا الجنوبية، الذي يُعد أحد أقوى المدارس الكروية في آسيا، وحققنا بعض الأهداف التي خططنا لتحقيقها في هذه المرحلة من الإعداد، وسنواصل العمل خلال التجمعات القادمة على إكساب اللاعبين المزيد من الخبرات الفنية.

من جهة أخرى، أقام الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة وأعضاء مجلس الإدارة مأدبة عشاء لأفراد منتخبنا الوطني في اليوم الختامي لتدريبات المنتخب التي استضافها النادي.